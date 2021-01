McGregor σε Poirier: «Μου έσπασες το πόδι μπ@στ@ρδε» (vid)

O Aμερικανός έβγαλε νοκ άουτ τον Ιρλανδό στο δεύτερο γύρο και πήρε με θριαμβευτικό τρόπο το... αίμα του πίσω, μετά τη ήττα του στο 27/9 του 2014 στο Λας Βέγκας.

Μετά το τέλος του αγώνα ο McGregor, ο οποίος χρειάστηκε πατερίτσες για να μπορέσει να περπατήσει, θέλησε να συγχαρεί στον αντίπαλο του, Dustin Poirier για τη νίκη, εκφράζοντας ωστόσο κι ένα μικρό παράπονο...

«Μου έσπασες το πόδι μπ@στ@ρδε, Τα πήγες θαυμάσια, συνέχισε έτσι», ήταν τα λόγια του Ιρλανδού με τον Poirier να του απαντά μόνο με την λέξη «Respect», σαφώς εντυπωσιασμένος από την ώριμη αντίδραση του McGregor μετά από μία τόσο σκληρή ήττα.

While standing backstage, @DustinPoirier crosses paths with both @MikeChandlerMMA and @TheNotoriousMMA after #UFC257

(via @ufcespanol) pic.twitter.com/zLETdzi163

— ESPN MMA (@espnmma) January 24, 2021