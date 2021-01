Khabib σε McGregor: «Αυτά παθαίνεις όταν κάνεις sparring με μικρά παιδάκια» (pic)

«Αυτό συμβαίνει, όταν αλλάζεις την ομάδα σου, αφήνεις τους συνεργάτες που σου έκαναν πρωταθλητή και κάνεις sparring με μικρά παιδάκια, μακριά από την πραγματικότητα», ήταν το μήνυμα του λίγες ώρες μετά τον αγώνα του Poirier με τον McGregor.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021