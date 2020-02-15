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Προπονητικό κοινόβιο για 8 επίλεκτους αθλητές κι αθλήτριες

Προπονητικό κοινόβιο για 8 επίλεκτους αθλητές κι αθλήτριες

Προπονητικό κοινόβιο για 8 επίλεκτους αθλητές κι αθλήτριες

Οκτώ αθλητές κι αθλήτριες έχουν κληθεί για να πάρουν μέρος στο προπονητικό κοινόβιο που ξεκινάει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου έχοντας διάρκεια περίπου 35 μέρες.

Πρόκειται για τους:

Κατερίνα Νικολαϊδου (ΝΟΚατ)ΦΩΤΟ, Μαρία Κυρίδου, Αννέτα Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμου (ΝΟΘ) , Στέφανος Ντούσκος (ΝΟΙ), Ευαγγελία Αναστασιάδου (ΝΟΚ), Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Ασπασία Χριστοδουλίδη (ΕΝΟΑ).  

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