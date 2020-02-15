Προπονητικό κοινόβιο για 8 επίλεκτους αθλητές κι αθλήτριες

Πρόκειται για τους:
Κατερίνα Νικολαϊδου (ΝΟΚατ)ΦΩΤΟ, Μαρία Κυρίδου, Αννέτα Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμου (ΝΟΘ) , Στέφανος Ντούσκος (ΝΟΙ), Ευαγγελία Αναστασιάδου (ΝΟΚ), Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Ασπασία Χριστοδουλίδη (ΕΝΟΑ).
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΟΥΛΒΣ 0vs
ΛΕΣΤΕΡ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 4vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΟΝΑΚΟ 1vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΣΙΕΔAΔ 2vs
ΜΙΡAΝΤΕΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0vs
ΠΑΟΚ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 3vs
ΛΑΜΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 67vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 61
Α.Ε. ΛAΡΙΣΑ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΜΠΕΡΝΛΙ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ -
ΜΑΓΙΟΡΚΑ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΧΕΤAΦΕ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΛΕΤΣΕ -vs
ΣΠΑΛ -
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΑΤΑΛAΝΤΑ -vs
ΡΟΜΑ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -
ΑΜΙAΝ -vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ -
ΜΠΟΡΝΤΟ (Γ) -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΝΙΜ -vs
ΑΝΖΕ -
ΤΟΥΛΟΥΖ -vs
ΝΙΣ -
ΝΑΝΤ -vs
ΜΕΤΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΤΡΙΚΑΛΑ -
ΚΑΛΑΜAΤΑ -vs
Π.Α.Ε. Π.Ο. ΤΡΙΓΛΙΑΣ -
ΝΤΕΝΙΖΛΙΣΠΟΡ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΣΕΛΣΟΥΚΛΟΥΣΠΟΡ -vs
ΓΚΕΖΤΕΠΕ -
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΟΦΗ -vs
ΠΑΟΚ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΤΕΛΙΚΟ
TEAM USA 151vs
TEAM WORLD 131
ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ -vs
ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ -
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ -vs
ΜΟΤΟΕ ΛΟΥΜΠΛΙΝ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -
ΡΕΖΟΒΙΑ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
WISLA SANDOMIERZ -vs
STAL KRASNIK -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
BS POLONIA BYTOM -
WISLOKA DEBICA -vs
BKS BOCHNIA -
ΛΕΧΙΑ ΓΚΝΤΑΝΣΚ -vs
ΜΠΑΛΤΙΚ ΓΚΝΤΙΑ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -
ΧΟΝΙΣAΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ -vs
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -
FK KYUSTENDIL -vs
SEPTEMVRI SIMITLI -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
POPRAD MUSZYNA -
ROW 1964 RYBNIK -vs
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ -
MIESZKO GNIEZNO -vs
JAROTA JAROCIN -
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -vs
SOKOL ALEKSANDROW L. -
Οκτώ αθλητές κι αθλήτριες έχουν κληθεί για να πάρουν μέρος στο προπονητικό κοινόβιο που ξεκινάει τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Μαρτίου έχοντας διάρκεια περίπου 35 μέρες.
Πρόκειται για τους:
Κατερίνα Νικολαϊδου (ΝΟΚατ)ΦΩΤΟ, Μαρία Κυρίδου, Αννέτα Κυρίδου, Χριστίνα Μπούρμου (ΝΟΘ) , Στέφανος Ντούσκος (ΝΟΙ), Ευαγγελία Αναστασιάδου (ΝΟΚ), Αντώνης Παπακωνσταντίνου, Ασπασία Χριστοδουλίδη (ΕΝΟΑ).