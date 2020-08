Κολύμβηση: Πρώτη νίκη για την Γιαπωνέζα Ικέε μετά από την λευχαιμία (pic)

Η Ρικάκο Ικέε επέστρεψε. Η Ιαπωνέζα κολυμβήτρια που είχε διαγνωστεί πριν από 19 μήνες με λευχαιμία επέστρεψε στις πισίνες, συμμετείχε στον πρώτο της αγώνα και κέρδισε!

Η 20χρόνη κολυμβήτρια είδε την ζωή της ν' αλλάζει πριν από σχεδόν 2 χρόνια όταν της είπαν ότι πάσχει από λευχαιμία. Εισήχθη στο νοσοκομείο και πήρε εξητήριο τον Δεκέμβριο του 2019.

Είχε αλλάξει μετά από τις χημειοθεραπείες αλλά δεν το έβαλε κάτω. Ξεκίνησε και πάλι να κολυμπάει. Αυτο της έδινε ζωή. Η Ικέε είχε κάμποσες επιτυχίες στην καριέρα της.

Είχε κερδίσει ούτε ένα ούτε δυο αλλά έξι χρυσά μετάλλια στους Ασιατικούς Αγώνες στις αρχές του 2019 στην Ινδονησία και η καριέρα της διαγράφονταν λαμπρή.

Όλα αυτά αλλά και η ανάγκη να έρθει σ' επαφή με το νερό την έφεραν πάλι στις πισίνες για προπονήσεις και την 29η Αυγούστου 2020 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 50μ ελεύθερο σε κολυμβητική συνάντηση στο Τόκιο.

Ο χρόνος ήταν 26.32 και αξίζει να σημειώσουμε ότι η 20χρονη διατηρεί το εθνικό ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο που είναι 24.21. Μεγάλος στόχος της είναι πλέον οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2024 στο Παρίσι αλλά και στο Τόκιο 2021 θα έχει μια σπουδαία θέση στη διοργάνωση.

Η Ικέε έχει ήδη κερδίσει το σημαντικότερο μετάλλιο. Αυτό της μάχης της ζωής.Το κέρδισε μετά από 594 ημέρες μάχης.

After 594 days and beating leukemia, Ikee Rikako (@rikakoikee) does more than just return. The Japanese swim star wins.@fina1908 @Japan_Olympichttps://t.co/kDxl7M36wy

