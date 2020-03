Απίστευτο: Ασύλληπτο ρεκόρ στο Football Manager λόγω κορονοϊού (pics)

Αλλοι επιλέγουν να περάσουν λίγες στιγμές με τις οικογένειες τους, παίζοντας επιτραπέζια παιχνίδια. Αλλοι περνάνε ώρες βλέποντας ταινίες και σειρές στην τηλεόραση.

Αλλοι βρήκαν την ευκαιρία να ξοδέψουν περισσότερο χρόνο στο σπίτι με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και μάλιστα με το Football Manager!

Το συγκεκριμένο παιχνίδι έσπασε κάθε ρεκόρ το Σαββατοκύριακο καθώς περισσότεροι από 90.000 χρήστες πέρασαν ώρες «κοουτσάροντας» από την οθόνη.

Αθλητικά γεγονότα δεν υπάρχουν αυτή την περίοδο εξαιτίας του Covid-19 και έτσι πολλοί αποφάσισαν να παίξουν με τον εν λόγω προσομοιωτή ποδοσφαίρου.

Ο επικεφαλής της Sports Interactive, Μάιλς Τζέικομπσον έμεινε ενθουσιασμένος από την τεράστια ανταπόκριση που έδειξε ο κόσμος.

Μεταξύ άλλων η Γουότφορντ εφόσον δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στην Premier League, μπήκε και... αυτή στο παιχνίδι.

