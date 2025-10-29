Η Αυστραλία αρνήθηκε βίζα στον καταδικασμένο για βιασμό παίκτη του μπιτς βόλεϊ Φαν Ντε Φέλντε

Ο Ολλανδός Στέφεν Φαν Ντε Φέλντε που στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για βιασμό 12χρονης δεν θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Beach Volley που θα διεξαχθεί στην Αδελαΐδα καθώς η Αυστραλία του αρνήθηκε χορήγηση βίζας.

Το 2014 ο 20χρονος τότε Ολλανδός παίκτης του βόλεϊ και του μπιτς βόλεϊ Στέφεν Φαν Ντε Φέλντε, κατηγορήθηκε για βιασμό 12χρονης από την Αγγλία και δύο χρόνια αργότερα τιμωρήθηκε με 4 χρόνια φυλάκισης. Ο Ολλανδός εξέτισε συνολικά 13 μήνες στη φυλακή, οι 12 στη Βρετανία, πριν μεταφερθεί στην πατρίδα του, όπου οδηγήθηκε σε νέα δίκη, τιμωρήθηκε με μικρότερη ποινή και αποφυλακίστηκε το 2017.

Ουσιαστικά ο συγκεκριμένος αθλητής συγκέντρωσε επάνω του όλα τα βλέμματα όταν πήρε την πρόκριση για τους Ολυμπιακού Αγώνες που έγιναν στο Παρίσι και συγκεκριμένα στο άθλημα του μπιτς βόλεϊ. Εκείνες τις ημέρες γινόταν χαμός σε δημοσιεύματα και σόσιαλ, αλλά τελικά ο Φαν Ντε Φέλντε αγωνίστηκε κανονικά στους Ολυμπιακούς.

Λίγα χρόνια μετά και πάλι ο συγκεκριμένος αθλητής έρχεται στο προσκήνιο, καθώς η Αυστραλία του αρνήθηκε βίζα προκειμένου να αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην Αδελαΐδα από τι; 14 Νοεμβρίου.

Όπως ενημέρωσε η ολλανδική ομοσπονδία ο Φαν Ντε Φέλντε (που είναι δίδυμο με τον Αλεξάντερ Βρούβερ) ενημερώθηκε από τις αρχές της Αυστραλίας ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα του για χορήγηση βίζας καθώς η χώρα έχει αυστηρή πολιτική για τη χορήγηση βίζας σε άτομα με ποινικό μητρώο.

«Παρείχαμε όλα τα έγγραφα και εξηγήσαμε γιατί θα έπρεπε να του επιτραπεί η συμμετοχή, αλλά δυστυχώς ενημερωθήκαμε ότι η απόφαση ήταν να μη χορηγηθεί η βίζα. Όσο κι αν διαφωνούμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να αποδεχτούμε την απόφαση», ανέφερε η Χέλεν Κρίελααρντ τεχνική διευθύντρια της Nevobo (ολλανδική ομοσπονδία) με τον Φαν Ντε Φέλντε να δείχνει ότι περίμενε τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

«Το γνώριζα ότι ο συνδυασμός της πολιτικής των αυστραλιανών αρχών και του παρελθόντος μου θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα για τη βίζα. Το αποτέλεσμα αυτό είναι αποδεκτό για εμένα, όπως και για την υπόλοιπη ομάδα», ήταν τα λόγια του με τον Ολλανδό γενικότερα να αποφεύγει την οποιαδήποτε αντίδραση σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα.

Να σημειώσουμε ότι η απουσία τους είναι πολύ σημαντική για το τουρνουά καθώς στα τέλη Ιουλίου οι δύο Ολλανδοί είχαν πάρει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Μπιτς Βόλεϊ που διεξήχθη στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας.