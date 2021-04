Οι «νερατζούρι» του Πορτογάλου προπονητή τότε, είχαν καταφέρει με μεγάλη μαεστρία και τον Ζοσέ να κάνει επίδειξη προπονητικής ικανότητας απέναντι στον Πεπ Γκουαρδιόλα, να πανηγυρίσουν με το τελικό 3-1 στον πρώτο ημιτελικό με τους «μπλαουγκράνα» και μάλιστα με ανατροπή.

Στην ρεβάνς του «Καμπ Νόου» που διεξήχθη σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια, η Ίντερ ναι μεν δέχθηκε γκολ από τον Πικέ στο 84ο λεπτό, όμως, καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης με σθεναρή άμυνα, πήρε την τεράστια πρόκριση στον τελικό, όπου αργότερα σήκωσε και το τρόπαιο.

Ο τότε προπονητής του ιταλικού συλλόγου άρχισε να τρέχει ανεξέλεγκτα στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσει την επιτυχία της ομάδας του, προκάλεσε εκνευρισμό από τους αντιπάλους, οι υπεύθυνοι του γηπέδου άνοιξαν το σύστημα ποτίσματος στο γρασίδι για να χαλάσουν το πάρτι, όμως η Ίντερ δεν... χαμπάριασε!

