Τζαμπάρ: Όταν οι Μπακς απέσυραν τη φανέλα του! (pics)

Είναι ένας θρύλος του ΝΒΑ, ο πρώτος σκόρερ της ιστορίας και εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία της λίγκας.

Σαν σήμερα το 1993, οι Μπακς απέσυραν την φανέλα του ασυναγώνιστου Καρίμ-Αμπντούλ Τζαμπάρ.

Το Νο.33 ανέβαινε στην κορυφή του Bradley Center και έτσι ο άρχοντας της ραβέρσας έπαιρνε την θέση που του άξιζε.

O Tζαμπάρ είναι πρώτος σκόρερ και ριμπάουντε στην ιστορία των ελαφιών, ενώ μαζί τους έχει πανηγυρίσει το πρωτάθλημα του 1971.

Legendary.

On this date in 1993, we retired @kaj33'spic.twitter.com/poBYbDwsDA

— Milwaukee Bucks (at (@Bucks) April 24, 2020