Ροντέο ο αγώνας του Logan Paul με τον Dillon Danis: Μπήκαν security για να τους χωρίσουν (vids)

Ο ιδιαίτερος αγώνας του Logan Paul με τον Dillon Danis άξιζε μόνο για τον χαμό που έγινε στο τέλος.

Από την πρώτη στιγμή που κλείστηκε ο αγώνας του Logan Paul με τον Dillon Danis, κανείς δεν περίμενε πως θα έβλεπε κάποια ιδιαίτερη μάχη μεταξύ των δύο, όμως αυτό που έλαβε χώρα στο Manchester Arena ήταν χαμηλότερο των προσδοκιών.

Και αυτό γιατί διάσημος Youtuber που πλέον το έχει... γυρίσει στα δυναμικά αθλήματα, ήταν συνεχώς στην επίθεση, ενώ ο 30χρονος αθλητής του Brazilian Jiu-Jitsu προσπαθούσε να κλειδώσει με λαβές τον αντίπαλό του ή να τον «πνίξει». Κάτι που δεν κατάφερε ποτέ όμως...

Είναι χαρακτηριστικό πως από τη μία πλευρά ο Logan Paul έριχνε τουλάχιστον 20 χτυπήματα σε κάθε γύρο, ενώ ο αντίπαλό τους μόλις 2. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στα τέλη του 6ου και τελευταίου γύρου, όπου ο Dillon Danis επιχείρησε ακόμα μία αποτυχημένη λαβή, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο έδαφος και να δεχθεί ένα χτύπημα από τον Logan Paul, πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας.

Ο Αμερικανός δεν είδε και με τόσο καλό μάτι την εξέλιξη αυτή, με αποτέλεσμα να προσπαθήσει να επιτεθεί στον αντίπαλό του και να χρειαστεί η επέμβαση ουκ ολίγων security για να τους χωρίσουν, όπως μπορείτε να δείτε και στο video.

