Με ομόφωνη απόφαση (99-91, 98-92 και 98-92) η Αλίσια Μπάουμγκαρντνερ κατάφερε να επικρατήσει της Χριστίνας Λιναρδάτου παίρνοντας τη ρεβάνς πέντε χρόνια μετά! Αποθέωση της «Μέδουσα» η Αμερικανίδα που διατηρεί στη μέση της τις ζώνες WBC, IBF, WBO, WBA, IBO.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια, πέντε χρόνια μετά, κατάφερε να πάρει ρεβάνς από την Χριστίνα Λιναρδάτου στο Ντιτρόιτ. Η Αλίσια Μπάουμγκαρντνερ είχε μόλις μία ήττα στην καριέρα του. Κι αυτή ήταν από την Χριστίνα, η οποία ύστερα από μια μακρά διάρκεια αποχής λόγω της εγκυμοσύνης επέστρεψε έτοιμη για να κατακτήσει την κορυφή.

Ωστόσο, η Μπάουμγκαρντνερ κατάφερε να επικρατήσει και να πάρει τη ρεβάνς της με την «Μέδουσα» να γνωρίζει τη μόλις τρίτη ήττα στην επαγγελματική της καριέρα.

Μετά το ματς, η Αλίσια Μπάουμγκαρντνερ έγραψε στο λογαριασμό της στο twitter:

«Σ' ευχαριστώ Χριστίνα γι' αυτήν τη μάχη! Είσαι πολεμίστρια. Μητέρα! Είμαι χαρούμενη που μοιράστηκα το ρινγκ μαζί σου πέντε χρόνια μετά. Ευχαριστώ πρωταθλήτρια», με την Χριστίνα Λιναρδάτου να απαντάει:

«Είμαι χαρούμενη που μοιράστηκα το ρινγκ μαζί σου, ήταν μια απίστευτηξ μάχη που πραγματικά απόλαυσα. Επέστρεψες πιο δυνατή και καλύτερη. Ευχαριστώ».

Alycia Baumgardner and Christina Linardatou swing until the last bell; Baumgardner lands hard right hands in RD10 👏 #BaumgardnerLinardatou2 | #Boxing pic.twitter.com/P7hzOx7O6h

Defending her undisputed super featherweight title,@alyciambaum

(15-1, 7 KOs) gets revenge over Christina Linardatou (14-3, 6 KOs) by UD via scores of 100-90, 99-91, 98-92. Baumgardner has now beat every opponent she's faced. And is one of the most exciting women on the planet. pic.twitter.com/wgYlXwk39G