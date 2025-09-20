Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας τα τρία από τα τέσσερα ελληνικά πληρώματα θα αρχίσουν τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών στη Σαγκάη.

Τα ξημερώματα της Κυριακής (21/9, 05:00) αρχίζει το παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών-γυναικών στην Σαγκάη, ωστόσο τα ελληνικά πληρώματα ρίχνονται στη μάχη από τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/9) με τα τρία από τα τέσσερα να συμμετέχουν στα προκριματικά. Όλοι οι αγώνες θα καλυφθούν απευθείας από την ΕΡΤ 2.

Μια και μοναδική ευκαιρία θα έχουν οι Ζωή Φίτσιου και Ευαγγελία Αναστασιάδου να περάσουν στον μεγάλο τελικό και είναι αυτή η κούρσα του προκριματικού.

Το ελληνικό πλήρωμα που αγωνίζεται στη πρώτη σειρά και το 2ο διάδρομο μαζί με τις Γαλλία, ΗΠΑ, Ουζμπεκιστάν, Ελβετία, Ρουμανία θα πρέπει να καταλάβει μια από τις δυο πρώτες θέσεις ή να έχει τον πρώτο ή δεύτερο καλύτερο επιλαχόντα χρόνο συνολικά, σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσει στον Τελικό Β', αφού από φέτος δεν υπάρχουν πλέον επαναληπτικοί.

Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών οι Αντώνης Παπακωνσταντίνου- Πέτρος Γκαϊδατζής που αγωνίζονται στην 3η σειρά (1ο διάδρομο) λόγω μεγαλύτερης συμμετοχής θα παλέψουν για την είσοδό τους στα ημιτελικά.

Πιο συγκεκριμένα οι δυο πρώτοι από κάθε σειρά (θα γίνουν τέσσερις συνολικά) και οι τέσσερις καλύτεροι επιλαχόντες χρόνοι συνολικά θα περάσουν στα ημιτελικά, οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν στον Τελικό Γ' και πιο κάτω. Αντίπαλοί τους οι Χαμίλ και Μέισον από τη Νέα Ζηλανδία που πήραν το ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Λουκέρνης, καθώς και τα πληρώματα από την Αυστραλία, τη Σερβία και το Βέλγιο.

Ακόμα μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή στο σκιφ των ανδρών όπου ο Στέφανος Ντούσκος θα αγωνιστεί στη πρώτη σειρά στον 1ο διάδρομο. Ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης του Τόκυο θα επιδιώξει την πρόκριση για τα προημιτελικά που θα πάρουν όσοι τερματίσουν στις δυο πρώτες θέσεις στη σειρά τους και οι τέσσερις ταχύτεροι χρόνοι στο σύνολο εκτός όσων έχουν προκριθεί απευθείας.

Αντίπαλοί του είναι ο Ολλανδός «χάλκινος» Ολυμπιονίκης του Παρισιού στο σκιφ Σιμόν Φαν Ντόρπ που είναι και ο πιο ισχυρός καθώς και οι Λίτκα (Πολωνία), Σέχερ (Δανία), Χαμούντα (Τυνησία), Αχμέντ (Σουδάν).

Η Μηλένα Κοντού θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Τρίτης (23/9) στα προκριματικά του σκιφ ελ βαρών γυναικών στην 2η σειρά στον 4ο διάδρομο.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης θα επιδιώξει να περάσει στα ημιτελικά και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να πάρει είτε τη μια από τις δυο πρώτες θέσεις στη σειρά της είτε να έχει τον ένα από τους έξι καλύτερους χρόνους από τους επιλαχόντες στο σύνολο. Οι υπόλοιπες θα αγωνιστούν στον Τελικό Γ'.



Από το 1962 μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει κατακτήσει 29 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα: 7 χρυσά, 12 ασημένια κα 10 χάλκινα.

Το πρόγραμμα των Ελλήνων

(Σε ώρες Ελλάδας)

Δευτέρα 22/9

05:37 Ευαγγελία Αναστασιάδου-Ζωή Φίτσιου (Διπλό σκιφ γυναικών Προκριματικός)

06:01 Αντώνης Παπακωνσταντίνου-Πέτρος Γκαϊδατζής (διπλό σκιφ ανδρών Προκριματικός)

09:31 Στέφανος Ντούσκος (σκιφ ανδρών Προκριματικός)

Τρίτη (23/9)