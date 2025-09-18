Κωπηλασία: «Πάνοπλη» η Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης
Το διάστημα 21 με 29 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας ανδρών και γυναικών, το οποίο θα λάβει χώρα στη Σανγκάη.
Η «γαλανόλευκη» αποστολή, αναμφίβολα, έχει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει με μετάλλια από την κινεζική πόλη καθώς στην αποστολή της έχει πολύ ισχυρά ονόματα, συμπεριλαμβανομένου και έξι Ολυμπιονικών.
Πιο συγκεκριμένα, την ομάδα αποτελούν ο χρυσός Ολυμπιονίκης Στεφανος Ντούσκος (σκιφ) οι χάλκινοι Ολυμπιονίκες Πέτρος Γκαϊδατζής και Αντώνης Παπακωνσταντίνου (διπλό σκιφ), η Ζωή Φίτσιου (διπλό σκιφ), η Μηλένα Κοντού (σκιφ ελ. βαρών) και η έκτη ολυμπιονίκης Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ).
Την αποστολή συνοδεύουν ο τεχνικός σύμβουλος Τζιάνι Ποστιλιόνε οι ομοσπονδιακοί προπονητες Δημήτρης Πέτρου, Θανάσης Τσιαλιός ο γιατρός Γιάννης Χριστογιάννης ο φυσικοθεραπευτής Παναγιώτης Παριωτάκης ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Βασίλης Πολύμερος.
