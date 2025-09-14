Πρωτιά με 15 μετάλλια για τα ελληνικά κουπιά στο βαλκανικό πρωτάθλημα στα Γιάννενα

Η εθνική ομάδα πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση στο βαλκανικό πρωτάθλημα κωπηλασίας στα Γιάννενα, κατακτώντας 15 μετάλλια, αλλά και την 1η θέση στη γενική βαθμολογία.

Σάρωσαν τα ελληνικά κουπιά στο βαλκανικό πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων που ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Παμβώτιδα λίμνη των Ιωαννίνων.

Με εξαιρετικές εμφανίσεις και τις δυο μέρες τα «γαλανόλευκα» πληρώματα κατέκτησαν 15 συνολικά μετάλλια, που μεταφράζονται σε επτά χρυσά, επτά ασημένια και ένα χάλκινο.

Η ελληνική ομάδα με αυτή τη συγκομιδή η Ελλάδα αναδείχθηκε πολυνίκης της φετινής διοργάνωσης μπροστά από τη Ρουμανία (6-4-8), την Τουρκία (6-3-6), τη Βουλγαρία (2-1-1) , τη Κροατία (0-4-4) και τη Σερβία (0-2-1). Η ελληνική ομάδα κέρδισε την βαθμολογία στη γενική και στα κορίτσια, ενώ για μόλις ένα βαθμό πήρε τη 2η θέση στα αγόρια πίσω από την Τουρκία.

Τα ελληνικά μετάλλια στη διοργάνωση

Χρυσά

Τετραπλό σκιφ Νεανίδων: Μουρατίδου Π.- Παπαρρίζου Ε.- Ντάρα Ν-Διαβάτη Ε

Δίκωπος Εφήβων: Ανδρέας Μπούρκας - Αλέξ. Χατζηαυγουστίδης

Διπλό Σκιφ Εφήβων: Γιαννούλης Κων.- Ι. Μουσελίμης

Σκιφ Νεανίδων: Διαβάτη Ελένη

Διπλό σκιφ Νεανίδων: Μουρατίδου Π.-Ντάρα Ν

Τετραπλό σκιφ Εφήβων: Καμαλεδάκης Ι.-Κωσταράς Κ.-Γιαννούλης Κ.-Μουσελίμης Ι

Οκτάκωπος Εφήβων: Τριανταφύλλου Χ.-Λιγκερίδης Σ-Παρδάλης Αν-Κατσαδωράκης Φ-Φίλιος Μ.-Ραπτόπουλος Α.-Μπούρκας Α.-Χατζηαυγουστίδης Αλ.-Αναγνωστούδης Εμ.

Ασημένια

Σκιφ Παίδων: Γιάννης Κοντίδης

Τετράκωπος Εφήβων: Παρδάλης Αν.-Κατσαδωράκης Φ.-Φίλιος Μην.-Ραπτόπουλος Αν.

Σκιφ Κορασίδων: Στέλλα Καρυώτη

Διπλό σκιφ Κορασίδων: Γιουγλή Σ- Μπατάκη Χ

Δίκωπος Παίδων: Παρασκευόπουλος Α.-Βάλης Ι

Δίκωπος Νεανίδων: Αντωνακάκη Ε-Βαρελοπούλου Ραφ

Τετραπλό σκιφ Κορασίδων : Μπατάκη Χ-Δαφνάκη Ν-Γκιούγκλη Σ.-Καρυώτη Σ

Χάλκινα

Οκτάκωπος Νεανίδων: Νιζάμη Μ.-Μαλούση Φ.-Παπαδοπούλη Α.-Γκουτζέλη Σ.-Θεοδωρίδου Μ.-Θεοδωρίδου Ν.-Αντωνακάκη Ε.-Βαρελόπούλου Ρ.-Αναγνωστούδη Μ.

Οι βαθμολογίες