Ο Άλκης Κυνηγάκης κατέλαβε τη 18η θέση στα 5 χλμ. open water στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, ντεμπούτο για τον 16χρονο Κωσταντή Χουρδάκη στη διοργάνωση.

Διπλή ελληνική παρουσία υπήρξε στον αγώνα των 5 χλμ. open water στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, με τον Άλκη Κυνηγάκη να καταλαμβάνει την 18η θέση και τον 16χρονο Κωσταντή Χουρδάκη, στην πρώτη του παρουσία στη διοργάνωση, να τερματίζει στην 47η θέση, σε σύνολο 87 αθλητών.

Ο Κυνηγάκης μετά τη 14η θέση στα 10 χλμ., τώρα τερμάτισε στη 18η θέση στα 5 χλμ. σε χρόνο 58:24,3. Ο 27χρονος κολυμβητής του Π. Φαλήρου έχει να επιδείξει ως καλύτερο αποτέλεσμα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα την 6η θέση στη Φουκουόκα το 2023, ενώ πέρυσι ήταν 7ος στη Φουκουόκα.

Ο Κωνσταντής Χουρδάκης, πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους πριν από ένα μήνα στα 7,5 χλμ. στο Σετούμπαλ της Πορτογαλίας, στη Σιγκαπούρη έζησε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Ο αθλητής του Ολυμπιακού (γεννημένος στις 3/6/2009) ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1ώρ.02:43,1 και τερμάτισε στην 47η θέση, συλλέγοντες πολύτιμες εικόνες και παραστάσεις.

Ο Φλόριαν Βέλμπροκ δεν έχει αντίπαλο μέχρι στιγμής στη Σιγκαπούρη. Ο 27χρονος Γερμανός στα 10 χλμ. κατέκτησε το 3ο χρυσό μετάλλιο της καριέρας του στην απόσταση σε παγκόσμια πρωτάθλημα , αυτό πέτυχε και στα 5 χλμ. και μετά τη Βουδαπέστη το 2022 και τη Φουκουόκα το 2023, έγινε πρωταθλητής κόσμου και στη Σιγκαπούρη.

Έπειτα από τα μισά της κούρσας ο Βέλμπροκ ανέβηκε στην κορυφή της κούρσας και έμεινε εκεί μέχρι το τέλος, τερματίζοντας σε 57:26,4.

🌊 Unstoppable in open water!

Florian Wellbrock 🇩🇪 claims the 5km World Championship title with a powerhouse performance at #AQUASingapore25 🥇🔥 pic.twitter.com/J8j8LcpzyY