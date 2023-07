Η Ρούτα Μεϊλουτίτε μέσα σε 24 ώρες σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. πρόσθιο, κατακτώντας τον παγκόσμιο τίτλο με 29.16 στη Φουκουόκα.

Η Ρούτα Μεϊλουτίτε βρέθηκε σε εκπληκτική αγωνστική κατάσταση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Φουκουόκα, δείχνοντάς το και στον τελικό στα 50μ. πρόσθιο.

Η 26χρονη από τη Λιθουανία διατήρησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας κόσμου, πετυχαίνοντας παγκόσμιο ρεκόρ με 29.16.

Η Μεϊλουτίτε βελτίωσε τα 29.30 που σημείωσε το απόγευμα του Σαββάτου (29/7), όταν ισοφάρισε το παγκόσμιο ρεκόρ της Ιταλίδας, Μπενετέτα Πιλάτο.

Η ολυμπιονίκης στα 100μ. ύπτιο στο Λονδίνο το 2012, στη Φουκουόκα επανέλαβε το νταμπλ σε 50μ. και 100μ. ύπτιο που πέτυχε στη Βουδαπέστη. Η Αμερικανίδα, Λίλι Κινγκ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 29.94, το πρώτο της στο πρωτάθλημα, ενώ η Πιλάτο πήρε το χάλκινο με 30.04.

World Records in two days! Ruta Meilutyte bettered her WR by 0.14 on 50m breaststroke (29.16)#AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/JCFSFSFccO