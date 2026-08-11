O Bαζαίος μακριά από το ρεκόρ του κι αποκλεισμός στα 100μ. ελεύθερο στο Παρίσι
Ο Ανδρέας Βαζαίος πήγε στο Παρίσι έχοντας πετύχει μέσα στη χρονιά πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ. ελεύθερο με 48.31, όμως δεν μπόρεσε να πλησιάσει αυτή την επίδοση στον προκριματικό του αγωνίσματος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και με 48.86 πήρε την 30ή θέση στην κατάταξη.
Η 16η και τελευταία θέση για τα ημιτελικά πήγε στον Λιθουανό, Τόμας Ναβικόνις με 48.50. Ο Ρουμάνος, Νταβίντ Ποποβίτσι, που πάει για τον 3ο διαδοχικό του τίτλο στα 100μ. ελεύθερο, άρχισε την προσπάθειά με 47.13.
Ατομικό η Παυλοπούλου στα 100μ. πρόσθιο
Η Νικόλ Παυλοπούλου με 1:08.82 κατέβασε εντυπωσιακό το ατομικό της ρεκόρ στα 100μ. πρόσθιο, καθώς πήγε στο Παρίσι με 1:09.46 στο αγώνισμα. Με αυτή την επίδοση η 25χρονη κολυμβήτρια κατέλαβε την 21η θέση στην κατάταξη.
Η Μάνια Τασάκου, στην παρθενική παρουσία της σε μεγάλη διοργάνωση, με 1:09.34 κατέλαβε την 27η θέση.
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