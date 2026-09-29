Ολυμπιακός: Ενισχύθηκε με την 16χρονη Νεφέλη Μπιλανάκου
Ο Ολυμπιακός απέκτησε την Νεφέλη Μπιλανάκου, ενισχύοντας για το μέλλον την ομάδα της κολύμβησης.
Αναλυτικότερα, η ανακοίνωση των «ερυθρολεύκων»:
«Ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Νεφέλη Μπιλανάκου. Η 16χρονη αθλήτρια (25/3/2010) εντάσσεται στην ομάδα κολύμβησης του συλλόγου.
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Η Νεφέλη Μπιλανάκου αγωνίζεται στα 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα και 100μ. πεταλούδα.
Η δήλωση της Νεφέλης Μπιλανάκου: «Είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη για τη νέα σελίδα που ανοίγει στην κολυμβητική μου πορεία, με τη μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εξελιχθώ, να μάθω και να γίνω καλύτερη αθλήτρια. Με ενθουσιασμό και πολλή όρεξη για δουλειά, είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω κάθε νέα πρόκληση! Θα δουλέψω σκληρά, με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους μου. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που γίνομαι μέλος μιας τόσο μεγάλης και ιστορικής αθλητικής οικογένειας. Ανυπομονώ για τις νέες εμπειρίες, τις όμορφες στιγμές και πάνω από όλα, για όσα θα πετύχουμε μαζί».
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