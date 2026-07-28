Ταξιάρχης Ντικούδης: Ένα ανατέλλον αστέρι, που έρχεται από τον Πανιώνιο

Ο 13χρονος κολυμβητής του Πανιώνιου, Ταξιάρχης Ντικούδης στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών πέτυχε δύο φορές πανελλήνιο ρεκόρ Παμπαίδων Β' στα 50μ. πεταλούδα.

Η σπουδαία δουλειά στις ακαδημίες κολύμβησης του Πανιώνιου, αποδίδει καρπούς κι αυτό φάνηκε πριν από μερικές ημέρες στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κατηγοριών στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Ο 13χρονος Ταξιάρχης Ντικούδης μέσα σε μια ημέρα κατέρριψε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα Παμπαίδων Β'.

Ο νεαρός κολυμβητής που προπονείται με τον Απόστολο Αποστολίδη, στο πρωινό προκριματικό σημείωσε 26.17 και στον απογευματινό τελικό το κατέρριψε εκ νέου στα 26.04.

«Ήταν μια υπέροχη μέρα. Το πρωί ένιωσα καλά μέσα στο νερό, είδα μερικά λάθη, τα οποία διόρθωσα το απόγευμα, ένα από αυτά ήταν ότι η ταχύτητά μου έπεσε στα τελευαία μέτρα, ήταν κάτι που συζητήσαμε με τον προπονητή μου, μπόρεσα να το βελτιώσω και έτσι ήρθε το ρεκόρ» δήλωσε ο Ταξιάρχης Ντικούδης μετά την επιτυχία του στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ.