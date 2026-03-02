Παρακάμερα Ολυμπιακού: Τα αυτόγραφα και η εξαιρετική κίνηση Έσε (vid)
Ο Ολυμπιακός ανέβασε παρακάμερα από το 1-2 επί του Πανσερραϊκού. Σε ένα βίντεο 4 λεπτών και 50 δευτερολέπτων πριν τον αγώνα υπάρχει το πλάνο ενός πιτσιρικά που παίρνει αυτόγραφο από τον Μουζακίτη - και όχι μόνο - στον πάγκο των Πειραιωτών. Μετά το τέλος του αγώνα οι Έσε και Καλογερόπουλος πήγαν και συνεχάρησαν έναν έναν όλους τους συμπαίκτες τους για την προσπάθεια που έκαναν στο γήπεδο των Σερρών για να αποθεωθούν μετά άπαντες από τον κόσμο του συλλόγου.
