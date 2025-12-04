Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας στο Λούμπλιν, η Βασιλάκη προκρίθηκε στον τελικό με πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη προχωρούν στα ημιτελικά.

Στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 25άρας στο Λούμπλιν της Πολωνίας οι Ελληνίδες κολυμβήτριες συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν. Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ήρθαν τρεις μεγάλες επιτυχίες: δύο προκρίσεις στα ημιτελικά και μια θέση στον τελικό, συνοδευόμενη από πανελλήνιο ρεκόρ.

Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη πήραν με άνεση τα εισιτήρια για τα ημιτελικά των 100μ πεταλούδα. Η Ντουντουνάκη έκανε τον 4ο καλύτερο χρόνο των προκριματικών με 56.74, ενώ η Δαμασιώτη προκρίθηκε με 57.77. Οι δύο αθλήτριες θα αγωνιστούν στην 1η ημιτελική σειρά το βράδυ, στις 21:34. Η Ντουντουνάκη έχει ήδη πέντε μετάλλια από προηγούμενες διοργανώσεις, τρία από αυτά στα 100μ πεταλούδα.

Η μεγαλύτερη είδηση ήρθε από την Άρτεμις Βασιλάκη. Στα 800μ ελεύθερο έκανε μια συγκλονιστική κούρσα, κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 8:20.02 και εξασφάλισε θέση στον τελικό ως τρίτη ταχύτερη. Το προηγούμενο ρεκόρ της ήταν 8:27.23, δηλαδή το βελτίωσε κατά επτά ολόκληρα δευτερόλεπτα. Από την αρχή ως το τέλος της κούρσας η Ηρακλειώτισσα κυριάρχησε, με ενδιάμεσο χρόνο στα 400μ στα 4:08.65.