Η Παυλοπούλου κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών στα 200μ. μικτή ατομική

Η Νικολέτα Παυλοπούλου «έσβησε» πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών στην 25άρα πισίνα, σημειώνοντας στα 200μ. μικτή ατομική χρόνο στα 2:10.63.

Με μια σπουδαία εμφάνιση άνοιξε την παρουσία της στη νέα αγωνιστική περίοδο η Νικολέτα Παυλοπούλου, η 24χρονη κολυμβήτρια στη 2η ημερίδα επιδόσεων στο Χαλάνδρι, σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών στα 200 μικτή ατομική σε 25άρα πισίνα με επίδοση στα 2:10.63.

Η κολυμβήτρια του Παλαιού Φαλήρου, κατέρριψε ρεκόρ 16 ετών, που είχε η Λυσιστράτη Χαλκίδη με επίδοση 2:14.38 από τις 10 Νοεμβρίου 2009 σε αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου στη Στοκχόλμη.

Παράλληλα, η Παυλοπούλου είναι η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο αγώνισμα και στην 50άρα πισίνα, καθώς στις 27 Ιουλίου στα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Σιγκαπούρη σημείωσε 2:13.85.

Πανελλήνια ρεκόρ οι Σαββίδης και Μπιλανάκου

Tρία πανελλήνια ρεκόρ από τον Μιχάλη Σαββίδη και δύο από την Νεφέλη Μπιλανάκου σε 25άρα πισίνα σημειώθηκαν σε αγώνες στην Κατερίνη και στο Χαλάνδρι.

Στον 2ο αγώνα επιδόσεων που διεξάγεται στο εθνικό κολυμβητήριο στην Κατερίνη, ο Μιχάλης Σαββίδης (ΑΑ Αστέρια) σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ στα 100μ ελεύθερο κατηγορίας παμπαίδων Α’ με επίδοση 51.12. Το προηγούμενο είχε με 52.70 ο Στράτος Πατσουρέας από το 2022. Επίσης, κατέρριψε και το ρεκόρ (24.17) του Φίλιππου Ζαβιτσάνου από το 2023 στα 50μ ελεύθερο με επίδοση 23.24.

Στο Χαλάνδρι, πανελλήνια ρεκόρ σημείωσε και η Νεφέλη Μπιλανάκου (ΑΟ Αιγάλεω): Διπλό στα 50μ πεταλούδα (κορασίδων και νεανίδων) με 27.04 (τα προηγούμενα ήταν 27.09 της Γεωργίας Δαμασιώτη από το 2021 και της Άννας Βεριγάκη με 27.49 από το 2023), και ρεκόρ κορασίδων στα 100μ ελεύθερο με 55.95 (το είχε με 56.31 η Μάρθα Μάτσα από το 2003).

