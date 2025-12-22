Η Marca πραγματοποίησε μια μεγάλη ψηφοφορία και ο κόσμος της Ρεάλ μίλησε: Θέλει το «κεφάλι» του Βινίσιους Τζούνιορ και στηρίζει Τσάμπι Αλόνσο!

Το 2025 ολοκληρώθηκε δίχως άλλες... περιπέτειες για τον Τσάμπι Αλόνσο, καθώς η «βασίλισσα» κατόρθωσε να επικρατήσει με 2-0 της Σεβίλλης του Ματίας Αλμέιδα (20/12) και να παραμείνει στο κατόπι της Μπαρτσελόνα (-4) στη μάχη τίτλου της La Liga.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη χρονιά θα περάσει γρήγορα στο χρονοντούλαπο των φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ολοκληρώθηκε δίχως κάποιο τρόπαιο, με την μεγάλη της αντίπαλο αντίθετα να πανηγυρίζει το εγχώριο τρεμπλ.

Στο πλαίσιο αυτό και φυσικά με αφορμή τα όσα διαρρέουν και γράφονται για την κατάσταση στα αποδυτήρια, η Marca αποφάσισε να προχωρήσει σε μια μεγάλη ψηφοφορία, δίνοντας την ευκαιρία στον κόσμο των «Μερένγκχες» (και όχι μόνο) να δώσουν τη δική τους οπτική για το τι φταίει μέχρι τώρα.

Περισσότεροι από 100 χιλιάδες άνθρωποι απάντησαν στα ερωτήματα του παγκοσμίου εμβέλειας μέσου, με το πρώτο να αφορά στο ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των Μαδριλένων. Το 61% τα... έβαλε με τους ποδοσφαιριστές, το 23% με την διοίκηση και το υπόλοιπο 16% με τον Αλόνσο.

Ο Βάσκος τεχνικός «κέρδισε» και τη θέση του, καθώς σε σχετική ερώτηση, το 76% απάντησε πως ο 44χρονος πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας τουλάχιστον μέχρι το Σούπερ Καπ (7-11/1/2026). Αντίθετα, ο Βινίσιους Τζούνιορ φαίνεται πως δεν είναι καθόλου αρεστός στους φιλάθλους.

Η Marca έθεσε το ερώτημα αναφορικά με το ποια θα ήταν η καλύτερη λύση για τον Βραζιλιάνο winger και το 86% (!) είπε πως θα πρέπει να πωληθεί, θεωρώντας πως η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Το επτά τοις εκατό πιστεύει ότι πρέπει να υποστηριχθεί και ένα άλλο 7% πιστεύει ότι είναι απλώς ένα ζήτημα απόδοσης και ότι δεν θα υπάρχει συζήτηση μόλις δείξει τις πραγματικές του δυνατότητες.

Τέλος, η πλειοψηφία των οπαδών της Ρεάλ (73%) θεωρεί πως ο σύλλογος θα πρέπει να ενισχυθεί με έναν μέσο.