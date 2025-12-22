Νικήτρια στο ντέρμπι η Λουγκάνο με υπογραφή... Κούτσια!

Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ο άνθρωπος που έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα στο ντέρμπι της Λουγκάνο με τον Γιουνγκ Μποίς καθώς διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Η Λουγκάνο ήταν η νικήτρια του ντέρμπι με τη Γιουνγκ Μπόις καθώς επικράτησε με 3-0 και εγκαταστάθηκε στην πρώτη τριάδα του ελβετικού πρωταθλήματος μετά από 19 αγωνιστικές.

Ο Γιώργος Κούτσιας ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές και μάλιστα ήταν εκείνος που υπέγραψε το τελικό σκορ στο 66ο λεπτό. Ο Έλληνας φορ πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής μετά από σέντρα του Μάρκες και με δυνατό πλασέ σκόραρε για το 3ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Να θυμίσουμε ότι πριν λίγες μέρες ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του 21χρονου επιθετικού από τη Σικάγο Φάιρ και έγινε μόνιμος κάτοικος της Λουγκάνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.