Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης έφθασε πολύ κοντά στην κατάκτηση μεταλλίου στα 50μ. ελεύθερο S8, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα παρακολύμβησης στη Σιγκαπούρη.

Ο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης έφθασε πολύ κοντά στην παρουσία του σε βάθρο παγκοσμίου πρωταθλήματος παρακολύμβησης, με τον 26χρονο Παραολυμπιονίκη να καταλαμβάνει την 4η θέση στα 50μ. ελεύθερο S8, στη διοργάνωση που συνεχίζεται στη Σιγκαπούρη.

Ο κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη στον πρωινό προκριματικό με 27.46 σημείωσε τον 4ο καλύτερο χρόνο. Στον απογευματινό τελικό βελτιώθηκε στα 27.24, αλλά δεν ήταν αρκετά για να κατακτήσει το χάλινο μετάλλιο, που πήγε στον Νόα Τζέιφ από τις ΗΠΑ με 27.16.

Πρωταθλητής κόσμου αναδείχθηκε ο Ουκρανός, Έντουαρτ Χοροντιάν με 26.18, ενώ ακολούθησε ο Αυστραλός, Κάλουμ Σίμπσον με 26.21. Ο Μιχαλεντζάκης έχει στη συλλογή του οκτώ μετάλλια από τις συμμετοχές του σε παγκόσμιο πρωτάθλημα από τα οποία τα έξι είναι χρυσά.

Η ελληνική ομάδα μέχρι τώρα έχει να επιδείξει ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης, το χάλκινο από τον Αντώνη Τσαπατάκη στα 100μ. πρόσθιο SB4.