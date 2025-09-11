Θεόδωρος Κυριακόπουλος στο Gazzetta: «Nα διατηρήσουμε ψηλά το τμήμα κολύμβησης του Μίλωνα»

Ο επικεφαλής προπονητής του τμήματος κολύμβησης του ΑΟΝΣ «Ο Μίλων» Θεόδωρος Κυριακόπουλος, μιλά στο Gazzetta για τους στόχους και τη φιλοσοφία της ομάδας στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

O Α.Ο.Ν.Σ. «Ο Μίλων» πλησιάζει τα 100 χρόνια ζωής, πίσω στο 1928 γεννήθηκε με πρώτο όνομα το Αθλητικός Όμιλος Νέας Σμύρνης, κυρίως από πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, ιδιαίτερα από τη Σμύρνη.

Στη δεκαετία του 1950 ένα νέο προσφυγικό κύμα από την Αίγυπτο βρήκε καταφύγιο στην περιοχή της Νέας Σμύρνης και τους κόλπους του Α.Ο.Ν.Σ.

Ήταν η εποχή που προστέθηκε και το όνομα του θρυλικού Μίλωνα στην επωνυμία του συλλόγου, Ολυμπιονίκη στο άθλημα της Πάλης που γεννήθηκε και έζησε στον Κρότωνα της Ιταλίας, το σημερινό Κροτόνε.

O Α.Ο.Ν.Σ. «Ο Μίλων» στην πορεία των ετών έχει άρρηκτη σχέση με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Νέας Σμύρνης, που φθάνει μέχρι τις ημέρας μας, ιδιαίτερα δε στο αθλητικό γίγνεσθαι της πόλης.

Το τμήμα κολύμβησης είναι ένα από τα έξι αθλήματα που καλλιεργεί ο σύλλογος και με νέα προπονητική σύνθεση στην αγωνιστική ομάδα θέτει ακόμα υψηλότερους στόχους.

«Ο Μίλων στηρίζεται σε δικά του παιδιά»

Ο Θεόδωρος Κυριακόπουλος ανέλαβε ως νέος υπεύθυνος προπονητής και πλαισιωμένος με τον Βασίλη Κουζούπη, καλούνται να διατηρήσουν τους βασικούς πυλώνες φιλοσοφίας που διέπουν τον Α.Ο.Ν.Σ. «Ο Μίλων»: Να δημιουργεί αθλητές στο κορυφαίο επίπεδο, αλλά και προσωπικότητες με ήθος, αγωνιστικότητα και υψηλά αθλητικά ιδεώδη, να συνεχίζεται η δουλειά στα τμήματα ακαδημιών και παράλληλα να οδηγήσουν το τμήμα σε μεγαλύτερες επιτυχίες.

Μέσα από ολοκληρωμένη τεχνική κατάρτιση και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας, οι ακαδημίες αναδεικνύουν αθλητές που διακρίνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις, συνεχίζοντας με συνέπεια την παράδοση του Μίλωνα στον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά.

«Στο τμήμα κολύμβησης του Μίλωνα εργάζομαι ως προπονητής για δέκα χρόνια. Ανέλαβα επικεφαλής προπονητής και μαζί με τον Βασίλη Κουζούπη, αρχίσαμε ήδη τη δουλειά με μεγάλη όρεξη και διάθεση» λέει στο Gazzetta ο κ. Κυριακόπουλος.

Και συνεχίζει: «Στα προαγωνιστικά και στο αγωνιστικά τμήματα έχουμε γύρω στα 80 με 90 παιδιά κι αν προσθέσουμε τα παιδιά στη μικρή πισίνα, φθάνουμε γύρω στα 300 παιδιά. Το θετικό είναι ότι, μαζί με τον Πανιώνιο, υπάρχει ισόποση κατανομή των διαδρομών στο κολυμβητήριο της Αρτάκης.

Παράλληλα, ο Δήμος Νέας Σμύρνης μάς προσφέρει το γυμναστήριο για τους αθλητές μας. Διαθέτουμε φυσικοθεραπευτή, διατροφολόγο και εργοφυσιολόγο, θέλοντας να προσφέρουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις προετοιμασίας στους αθλητές και στις αθλήτριές μας».

Μιλώντας για τους στόχους που έχουν τεθεί Θεόδωρος Κυριακόπουλος σημείωσε: «Στο τμήμα κολύμβησης απασχολούνται συνολικά 10 προπονητές, υπάρχει άριστη συνεργασία μεταξύ μας.

Αυτό που θέλουμε είναι να διατηρήσουμε ψηλά τον Μίλωνα, μέσα από τη σκληρή δουλειά και παράλληλα να συνεχιστεί η σημαντική δουλειά στα τμήματα των ακαδημιών.

Ο Μίλων στηρίζεται σε δικά του παιδιά, επενδύει στις ακαδημίες, εκεί είναι το κύτταρο του αθλητισμού. Θέλουμε τα παιδιά μας να αγαπήσουν πρώτα από όλα τον αθλητισμό, την κολύμβηση, να το διασκεδάζουν, υπάρχει ένα κλίμα οικογένειας κι αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον σύλλογο».



