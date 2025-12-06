Με προκρίσεις για πολλούς αθλητές της ελληνικής αποστολής ολοκληρώθηκε το πρωινό της 5ης μέρα αγώνων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου.

Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τα πρωινά προκριματικά της 5ης ημέρας του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Στίβου, με επιτυχίες και προκρίσεις για πολλούς Έλληνες αθλητές.

Την αρχή έκανε η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία μετά τα 800μ ελεύθερο την προηγούμενη ημέρα, προκρίθηκε και στον τελικό των 1500μ, κάνοντας μία σπουδαία προσπάθεια, παίρνοντας το 5ο εισιτήριο για την οκτάδα που θα αγωνιστεί στον τελικό.

Η 19χρόνη από το Ηράκλειο Κρήτης τερμάτισε 3η στην 3η προκριματική σειρά με χρόνο 16:04.47 και ετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής (7/12, 21:14) του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος σε πισίνα 25μ που θα διεξαχθεί στο Λούμπλιν της Πολωνίας.

Στα ημιτελικά και η Δαμασιώτη με τον Σίσκο

Τις θέσεις του στους ημιτελικούς των 200μ πεταλούδα «σφράγισαν» και η Γεωργία Δαμασιώτη, με τον Απόστολο Σίσκο. Η Δαμασιώτη έκανε μία απόλυτα συντηρητική κούρσα τερματίζοντας σε χρόνο 2:11.39, ο 9ος καλύτερος των προκριματικών, με την Ελληνίδα αθλήτρια να διεκδικεί το απόγευμα μία θέση στον ευρωπαϊκό τελικό. Για να το πετύχει όμως αυτό θα πρέπει να τερματίσει σε χρόνο κοντά στο προσωπικό της ρεκόρ που είναι 2:05.90 και το πέτυχε πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Από την άλλη ο Σίσκος τερμάτισε σε χρόνο 1:55.61, κατακτώντας την 16η θέση, την τελευταία που δίνει απευθείας πρόκριση στον ημιτελικό, αλλά μαζί με τον Ελβετό Ιλάν Γκανιεμπίν που σημείωσε ακριβώς τον ίδιο χρόνο, με τους δύο αθλητές να γλυτώνουν τελικά τα μπαράζ, μετά από πρόταση του αρχηγού της αποστολής Νίκου Ξυλούρη, ο οποίος πρότεινε στην διεύθυνση του αγώνα να προκριθούν και τα δύο παιδία στον ημιτελικό, χάριν στη δυσκολία του αγωνίσματος. Η πρόταση έγινε δεκτή και έτσι στον ημιτελικό θα αναμετρήθουν 17 και όχι 16 αθλητές.