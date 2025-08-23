O Ντούμας εκτός τελικού στα 50μ. πρόσθιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων

Ο Ευάγγελος Ντούμας δεν έβγαλε τον χρόνο που χρειαζόταν για να προκριθεί στον τελικό στα 50μ. πρόσθιο, καταλαμβάνοντας την 9η θέση στο αγώνισμα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι.

Ο 17χρονος πρωταθλητής μετά την 4η θέση στα 100μ. πρόσθιο, φιλοδοξούσε να βρεθεί στην οκτάδα του τελικού και στα 50μ. πρόσθιο.

Όμως ο στόχος δεν επετεύχθη, στα ημιτελικά με 27.76, κολύμπησε πιο αργά σε σχέση με τον πρωινό προκριματικό, όπου σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων (27.62), καταλαμβάνοντας την 9η θέση κι αυτή του πρώτου αναπληρωματικού.

Το 8ο εισιτήριο για τον τελικό πήγε στον Ρώσο, Ολεγκ Πλοντίκοφ με 27.70. Ο Γερμανός Γιαν Μάτε Γκράφε, μετά το παγκόσμιο εφηβικό ρεκόρ στον προκριματικό, με 26.95, ήταν ο ταχύτερος και στον ημιτελικό με 27.18.

