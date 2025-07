Ο Ευάγγελος Ντούμας βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων στα 100μ. πρόσθιο με 1:00.18, όμως δεν ήταν αρκετό για να παραμείνει πρωταθλητής Ευρώπης, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Ο Ευάγγελος Ντούμας πρόσθεσε ένα ακόμη μετάλλιο από ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη συλλογή του, τερματίζοντας στη 2η θέση στον τελικό στα 100μ. πρόσθιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων-νεανίδων στο Σαμορίν της Σλοβακίας.

Λίγες ημέρες πριν από τα 17α γενέθλιά του ο πρωταθλητής του Ολυμπιακού ήθελε να διατηρήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, που είχε από πέρυσι στο Βίλνιους, πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία με 1:00.18, βελτιώνοντας το 1:00.66 που είχε από τις 24 Απριλίου 2024, όμως δεν ήταν αρκετό για να τον διατηρήσει στην ευρωπαϊκή κορυφή.

Ο Φίλιπ Νοβάτσκι από τη Μεγάλη Βρετανία, μετά τον προκριματικό, κατέβηκε το ένα λεπτό και στον τελικό και με 59.59 διαδέχθηκε τον Έλληνα κολυμβητή.

Ο Ντούμας πέρασε τα 50μ. σε 28.28 και την 3η θέση, κολύμπησε το 2ο μισό σε 31.90 και μαζί με τον Νοβάτσκι ξεπέρασαν τον Τούρκο, Νουσράτ Αλαχνεβντί, που από την 1η θέση στα 50μ. (27.66), μη έχοντας δυνάμεις στη συνέχεια, τερμάτισε στην 3η θέση με 1:00.24.

He means BUSINESS! 😱



Filip Nowacki takes down Adam Peaty’s British Junior Record in the Men’s 100m Breaststroke 👀#EuropeanAquatics https://t.co/IBWoGhHUkN pic.twitter.com/9uuWnMgxTD