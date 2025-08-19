Ο Ντούμας στα ημιτελικά στα 100μ. πρόσθιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων

Ο Ευάγγελος Ντούμας πέρασε με άνεση στα ημιτελικά στα 100μ. πρόσθιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι, αναλυτικά η ελληνική παρουσία στην πρεμιέρα των αγώνων.

Ο Ευάγγελος Ντούμας έκανε το πρώτο βήμα προκειμένου να διεκδικήσει μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων, που άρχισε την Τρίτη (19/8) στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Ο 17χρονος πήρε μέρος στα προκριματικά στα 100μ. πρόσθιο και με 1:00.43 εξαφάλισε την πρόκριση για τον ημιτελικό, που θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης (19/8, 18:42).

Ο Ντούμας πέρασε στη 16άδα με την 4η καλύτερη επίδοση και τώρα θα χρειαστεί να κολυμπήσει πιο κοντά στο δικό του πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων (1:00.18) για να εξασφαλίσει την παρουσία του στην οκτάδα του τελικού της Τετάρτης (20/8).

Ο Ιάπωνας, Σιν Οχάσι, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ εφήβων με 58.94 από τις 23 Ιουλίου 2025, πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο με 59.64. Το ένα λεπτό (59.84) κατέβηκε και ο Βρετανός, Φίλιπ Κοβάτσκι, ο οποίος νίκησε τον Ντούμα στις 6 Ιουλίου στο ευρωπαϊκό εφηβικό πρωτάθλημα, ενώ τον 3ο καλύτερο χρόνο στον προκριματικό σημείωσε ο Καναδός, Όλιβερ Ντόουσον με 1:00.28.

O Βασίλης Κακουλάκης μπήκε στα 400μ. ελεύθερο με την 10η επίδοση (3:52.17), κολύμπησε κοντά σε αυτή, 3:52.49 και κατέλαβε τη 12η θέση. Ταχύτερος όλων ήταν ο Ρώσος, Εγκόρ Μπάμπινιχ με 3:49.72, ενώ η οκτάδα του απογευματινού τελικού έκλεισε υπέρ του Κινέζου, Χαΐμπο Ξου με 3:51.47.

Ο Νίκος Παπαθεοδώρου δεν κατάφερε να πλησιάσει τη δική του επίδοση στα 100μ. ύπτιο (54.89), που είναι και πανελλήνιο ρεκόρ παίδων, που θα του εξασφάλιζε μια σχεδόν άνετη πρόκριση στα ημιτελικά. Ο 16χρονος σημείωσε 56.05, καταλαμβάνοντας την 20ή θέση, ο Ιταλός Ματέο Βενίνι με 55.86 πήρε το 16ο εισιτήριο, ο Αυστραλός Έλμορ Άλαν ήταν ο καλύτερος με 54.15.

Η Δέσποινα Πυρίλη έκλεισε τις ελληνικές συμμετοχές στα προκριματικά της πρώτης ημέρας. Η 17χρονη πήρε μέρος στα 100μ. ύπτιο, σημείωσε 1:03.87 και πήρε την 32η θέση.