Ο Ευάγγελος Ντούμας ξεκινά την προσπάθεια για κατάκτηση μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι, αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές στην πρεμιέρα.

Με τρεις κολυμβητές και μια κολυμβήτρια ανοίγει η παρουσία για την εθνική ομάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων την Τρίτη (19/8) στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Την αρχή θα κάνει ο Βασίλης Κουκουλάκης στα προκριματικά στα 400μ. ελεύθερο εφήβων, ο 18χρονος κολυμβητής θα αγωνιστεί στην 8η από τις εννέα σειρές, το ρεκόρ του είναι στα 3:52.17, που είναι η 10η επίδοση, με τους οκτώ καλύτερους να προκρίνονται στον απογευματινό τελικό.

Θα ακολουθήσει ο Νίκος Παπαθεοδώρου στα 100μ. ύπτιο εφήβων, ο 16χρονος κολυμβητής θα πάρει μέρος στην 7η από τις εννέα σειρές, με 54.89 είναι κάτοχος της πανελλήνια επίδοσης παίδων κι αυτός ο χρόνος είναι ο 9ος καλύτερος, που σημαίνει ότι είναι στις δυνατότητές του να βρεθεί ανάμεσα στους 16 , που θα συνεχίσουν στον απογευματινό ημιτελικό.

Ο Ευάγγελoς Ντούμας αποτελεί μια από τις μεγάλες ελπίδες για την κατάκτηση μεταλλίου μέσα από τα 100μ. πρόσθιο στη διοργάνωση.

Ο 17χρονος κολυμβητής, μέλος της ομάδας σκυταλοδρομίας 4Χ100μ. μικτής mixed πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, τον Ιούλιο του 2024 έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους στα 100μ. πρόσθιο στο Βίλνιους, πριν από ένα μήνα πήρε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων στο Σαμορίν, κατεβάζοντας το πανελλήνιο εφηβικό ρεκόρ στο 1:000.18 και τώρα στο Οτοπένι ο στόχος του είναι διττός. Να κατακτήσει μετάλλιο σε παγκόσμιο εφηβικό πρωτάθλημα, αλλά και να καταρρίψει το πανελλήνιο ανδρών, το 1:00.03, που έχει ο Δημήτρης Ξυνάδας από το 2009.

Ο Ντούμας θα αγωνιστεί στην 9η σειρά, με το 1:00.18 έχει την 4η καλύτερη επίδοση και αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, θα κάνει το πρώτο βήμα και να βρεθεί στη 16άδα του απογευματινού ημιτελικού.

Η Δέσποινα Πυρίλη θα κλείσει τις ελληνικές συμμετοχές στην πρεμιέρα του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Η 17χρονη θια αγωνιστεί στην 8η προκριματική σειρά στα 100μ. ύπτιο νεανίδων. Δέσποινα Πυρίλη, με 1:01.80 (πανελλήνιο ρεκόρ κορασίδων) έχει την 23η επίδοση από τις συμμετέχουσες.

The road to glory runs through Otopeni 🇷🇴



But first, here are the Men’s World Junior Records: the numbers everyone wants to rewrite 📖✨#Swimming pic.twitter.com/Dut07VuCNJ — World Aquatics (@WorldAquatics) August 18, 2025

Οι ελληνικές συμμετοχές την Τρίτη (19/8)

Προκριματικά (09:30)

400μ. ελεύθερο εφήβων

Βασίλης Κακουλάκης 8η σειρά (10:11)

100μ. ύπτιο εφήβων

Νίκος Παπαθεοδώρου 7η σειρά (10:50)

100μ πρόσθιο εφήβων

Ευάγγελος Ντούμας 9η σειρά (11:49)

100μ. ύπιο νεανίδων

Δέσποινα Πυρίλη 8η σειρά (12:09)



Aπόγευμα (18:00)