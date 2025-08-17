Με δέκα η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων-νεανίδων στο Οτοπένι

Την Τρίτη αρχίζει στο Οτοπένι της Ρουμανίας το παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων-νεανίδων, η σύνθεση της εθνικής ομάδας.

Με οκτώ κολυμβητές και δύο κολυμβήτριες θα πάρει μέρος η Ελλάδα στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης εφήβων-νεανίδων, που αρχίζει την Τρίτη (18/8) στο Οτοπένι της Ρουμανίας. Η αποστολή της εθνικής ομάδας αναχώρησε την Κυριακή (17/8) για την πόλη της Ρουμανίας.

H σύνθεση της εθνικής ομάδας

Δέσποινα Πυρίλη (100μ. ύπτιο, 50μ. πεταλούδα, 50μ. ύπτιο, 50μ. ελεύθερο)

Ηλέκτρα Μαγκώτσιου (50μ. πεταλούδα, 50μ. ύπτιο, 50μ. ελεύθερο)

Βασίλης Κακουλάκης (400μ. ελεύθερο, 800μ. ελεύθερο, 1.500μ. ελεύθερο)

Νίκος Σπαθαράκης (50μ. πεταλούδα, 100μ. ελεύθερο)

Ευάγγελος Ντούμας (100μ. πρόσθιο, 50μ. πρόσθιο)

Νίκος Παπαθεοδώρου (100μ. ύπτιο, 50μ. ύπτιο)

Ιάσωνας Ρούτουλας (200μ. μικτή, 400μ. μικτή)

Βασίλης Χάρα (200μ. μικτή, 400μ. μικτή)

Δημήτρης Παπαδόπουλος (50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο)

Παναγιώτης Ιωάννης Καλαποθαράκος (200μ. ελεύθερο)

Η Ελλάδα θα έχει εκπροσώπηση και σε δύο ομαδικά αγωνίσματα, στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική εφήβων και τα 4Χ200 μ. ελεύθερο εφήβων.

Την ομάδα συνοδεύουν οι προπονητές Τάσος Καλλιτσάρης, Γιάννης Μηλιδάκης, η φυσικοθεραπεύτρια Έφη Βούλγαρη, ενώ αρχηγός αποστολής είναι το μέλος του ΔΣ της ΚΟΕ Παντελής Παντής.