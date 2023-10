O Απόστολος Χρήστου έκλεισε την παρουσία του στα τρία μίτινγκ του παγκοσμίου κυπέλλου με τη 2η θέση στα 100μ. ύπτιο στη Βουδαπέστη, στην 7η θέση ο Δημήτρης Μάρκος στα 200μ. ελεύθερο.

Ο Απόστολος Χρήστου ολοκλήρωσε με μια πολύ καλή εμφάνιση την παρουσία του στη σειρά του παγκοσμίου κυπέλλου κολύμβησης, κατακτώντας τη 2η θέση στα 100μ. ύπτιο στην τελευταία ημέρα των αγώνων στη Βουδαπέστη.

Αν και αγωνίστηκε από την 1 διαδρομή, μετά τα 55.44 από τον πρωινό προκριματικό, ο 27χρονος κολυμβητής πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση, πέρασε 2ος στα 50μ. με 25.95 και τερμάτισε στη 2η θέση σε 53.77.

Νικητής αναδείχθηκε ο Τόμας Τσεκόν, με τον Ιταλό να σημειώνει 52.58. Πίσω από τον Χρήστου τερμάτισαν ο Τσέχος, Μίροσλαν Κνέντλα με 53.78 και ο Βρετανός, Όλιβερ Μόργκαν με 54.23. Ο Χρήστου ήταν ο μοναδικός εκπρόσωπος της ελληνικής κολύμβησης και στα τρία μίτινγκ της σειράς, σε Βερολίνο, Αθήνα και Βουδαπέστη.

Αυλαία με 7η θέση για τον Μάρκο στα 200μ. ελεύθερο

Την παρουσία του στο παγκόσμιο κύπελλο ολοκλήρωσε και ο Δημήτρης Μάρκος, ο 22χρονος πήρε μέρος στα 200μ. ελεύθερο και κατέλαβε την 7η θέση με 1:48.79, ενώ το πρωί είχε κολυμπήσε σε 1:48.70 στον προκριματικό.

Νικητής αναδείχθηκε ο Αυστραλός, Μαξιμίλιαν Τζουλιάνι με 1:45.42, με τον Λιθουανό, Ντάνας Ράπσις (1:45.72) και τον Αμερικανό, Κιέραν Σμιθ (1:46.93) να ακολουθεί.

