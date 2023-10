Ο Απόστολος Χρήστου και ο Δημήτρης Μάρκος θα εκπροσωπήσουν την ελληνική κολύμβηση στον τελευταίο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου της Βουδαέ

Mετά το Βερολίνο και την Αθήνα, η σειρά των αγώνων του παγκοσμίου κυπέλλου κολύμβησης ολοκληρώνεται στη Βουδαπέστη, από την Παρασκευή (20/10), μέχρι την Κυριακή (22/10).

Ο Απόστολος Χρήστου και ο Δημήτρης Μάρκος, συνοδευόμενοι από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Παναγιώτη Βελέντζα ταξίδεψαν την Πέμπτη (19/10) για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας.

Την Παρασκευή (20/10) ο Δημήτρης Μάρκος θα πάρει μέρος στα προκριματικά των 400μ. ελεύθερο (10:32) και λίγο αργότερα ο Απόστολος Χρήστου στα προκριματικά των 200μ. ύπτιο (11:07).

How the last meet of the Swimming World Cup 2023 started in Budapest #SWC23 #Swimming pic.twitter.com/vsfWBgTu5q