Η σπουδαία Σάρα Σιέστρεμ είναι το πρώτο μεγάλο όνομα που επιβεβαίωσε την συμμετοχή του στο Παγκόσμιο κύπελλο κολύμβησης στην Αθήνα (13-15 Οκτωβρίου).

Η Παγκόσμια ομοσπονδία υγρού στίβου άρχισε να ανακοινώνει τα μεγάλα ονόματα που θα συμμετάσχουν στην σειρά του Παγκοσμίου κυπέλλου κολύμβησης, που θα γίνει σε Βερολίνο, Αθήνα και Βουδαπέστη.

Το πρώτο όνομα που επιβεβαίωσε την παρουσία της στις τρεις διοργανώσεις, είναι η Σάρα Σιέστρεμ. Η Σουηδέζα ολυμπιονίκης και κάτοχος 4 παγκόσμιων ρεκόρ θα είναι παρούσα στο ΟΑΚΑ το τριήμερο 15-17 Οκτωβρίου, στον δεύτερο από τους τρεις αγώνες της σειράς.

This is Sarah Sjostrom Let’s get to know some of the stars who will join us in for the Swimming World Cup 2023 #SWC23



Berlin | 6th - 8th Oct

Athens | 13th - 15th Oct

Budapest | 20th - 22nd Oct pic.twitter.com/CYTUfY7XNy