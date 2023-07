Πρεμιέρα με καλλιτεχνική κολύμβηση και καταδύσεις στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φουκουόκα

Στη Φουκουόκα αρχίζει το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου, με ελληνικές συμμετοχές στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στις καταδύσεις, τιπεριλαμβάνει το πρόγραμμα της Παρασκευής

Στη νήσο Κιούσου στο νοτιότερο άκρο της Ιαπωνίας και στην πρωτεύουσά του Φουκουόκα ξεκινά τις πρώτες ώρες της Παρασκευής (14/7) το 20ό παγκόσμιο πρωτάθλημα υγρού στίβου.

Μια διοργάνωση που αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει το 2019, όμως με την πανδημία του κορονοϊού και η μετάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, υποχρέωσαν την παγκόσμια ομοσπονδία στη μετάθεσή του.

Η Φουκουόκα φιλοξενεί για δεύτερη φορά τη διοργάνωση, μετά το 2001. Η κεντρική εγκατάσταση παραμένει η ίδια, η «Marine Messe», που θα φιλοξενήσει τα αγωνίσματα της κολύμβησης και της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Introducing ‘Relatable Aquatics’



A new series that celebrates our incredible athletes and helps us get our heads around their mind-blowing dedication and talent.



Can you believe this?! #AQUAFukuoka23 #Fukuoka23 #UnitedByWater pic.twitter.com/fAiFzGRoyN