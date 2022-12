Πρεμιέρα με δύο παγκόσμια ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας στη Μελβούρνη

Με δύο παγκόσμια ρεκόρ από τις ομάδες σκυταλοδρομίας της Αυστραλίας στις γυναίκες και της Ιταλίας στους άνδρες, στα 4Χ100μ. ελεύθερο, έπεσε η αυλαία της πρώτης ημέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Μελβούρνη.

Με δύο παγκόσμια ρεκόρ ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της 1ης ημέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στη Μελβούρνη.

Και τα δύο ρεκόρ σημειώθηκαν στις σκυταλοδρομίες 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών και γυναικών.

Αρχικά στον τελικό των γυναικών η ομάδα της Αυστραλίας με τις Μόλι Ογκάλαχαν, Μάντισον Γουίλσον, Μεγκ Χάρις και Έμα Μακίον κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο σε 3:25.43, «διαλύοντας» το παγκόσμιο ρεκόρ των 3:26.53 που είχε η Ολλανδία από τις 5/12/2014 στην Ντόχα.

Αμέσως μετά η ιταλική ομάδα με τους Αλεσάντρο Μιρέσι, Πάολο Κόντε Μπονίν, Λεονάρντο Ντεπλάνο και Τόμας Τσεκόν σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ με 3:02.75, καταρρίπτοντας τα 3:03.03 που είχε σημειώσει η ομάδα των ΗΠΑ στη Χανγζκζού στις 11/12/2018.

Τα μετάλλια της 1ης ημέρας

400μ. ελεύθερο (Γ)

1.Λάνι Πάλιστερ (Αυστραλία) 3:55.04

2.Έρικα Φεργουέδερ (Νέα Ζηλανδία) 3:56.00

3.Λία Σμιθ (ΗΠΑ) 3:59.78

