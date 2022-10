Η Σάμερ Μάκιντος τον Ιούλιο εντυπωσίασε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, τώρα η 16χρονη από τον Καναδά νίκησε σε μια σούπερ μονομαχία την Κέιτι Λεντέκι στα 400μ. ελεύθερο στο παγκόσμιο κύπελλο 25άρας πισίνας στο Τορόντο.

H πρώτη ημέρα του αγώνα του παγκοσμίου κυπέλλου κολύμβησης της FIΝA σε 25άρα πισίνα στο Τορόντο χάρισε και μια από τις κορυφαίες μονομαχίες της χρονιάς, στον τελικό των 400μ. ελεύθερο γυναικών.

Η 16χρονη Καναδή Σάμερ Μάκιντος με περισσότερες δυνάμεις στα τελευταία 25 μέτρα, προσπέρασε και νίκησε την Κέιτι Λεντέκι σημειώνοντας 3:52.80, χρόνος που ισοδυναμεί με τη 2η κορυφαία επίδοση όλων των εποχών και με παγκόσμιο ρεκόρ νεανίδων. Η Λεντέκι τερμάτισε σε 3:52.88, πετυχαίνοντας την 3η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Summer Mcintosh VS @katieledecky

Head to head from start to finish for a great battle in the 400m Freestyle #Swimming World Cup Final.



Mcintosh3:52.80 (WJR, Wcup Record)

Ledecky 3:52.88 (AM) pic.twitter.com/usXopBS12J