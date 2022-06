Ο Δημήτρης Καρυπίδης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. ελεύθερο S1 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κολύμβησης στο Φούντσαλ της πόλης Μαδέιρα. Αυτό είναι το δεύτερο μετάλλιο για την εθνική ομάδα στη διοργάνωση, μετά το χρυσό από τον Αντώνη Τσαπατάκη.

Ο Δημήτρης Καρυπίδης κατέκτησε το δεύτερο μετάλλιο της ελληνικής κολύμβησης, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που φιλοξενείται για 4η ημέρα στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής, με ατομικό ρεκόρ στα 6:15.18 τερμάτισε στη 2η θέση στα 200μ. ελεύθερο S1, ανεβάζοντας την Ελλάδα και πάλι στο βάθρο των νικητών, καθώς προηγήθηκε το χρυσό μετάλλιο από τον Αντώνη Τσαπατάκη.

12 gld medals to Italy at #Madeira2022 so far!

Such a strong team



Watch live: https://t.co/F1PLbmbKj2

Schedule & results: https://t.co/UxLMYNpQPE #ParaSwimming #Madeira2022 @paralympics @FINPARALIMPICO pic.twitter.com/21ZFLoCJuX