Μεταρρυθμίσεις στο Ευροκοινοβούλιο για τα χημικά: Τι αλλάζει για επιχειρήσεις, καταναλωτές και εργαζόμενους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί νέες ρυθμίσεις για χημικά προϊόντα και εργαζόμενους, ενισχύοντας την ασφάλεια και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχωρά σε δύο παράλληλες νομοθετικές παρεμβάσεις για τα χημικά, εστιάζοντας αφενός στην απλούστευση της αγοράς και αφετέρου στην προστασία των εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες.

Απλούστευση κανόνων για χημικά, καλλυντικά και λιπάσματα

Οι επιτροπές Περιβάλλοντος και Εσωτερικής Αγοράς ενέκριναν τη θέση τους για τη δέσμη μέτρων «Omnibus VI», που στοχεύει στη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση των κανόνων για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών προϊόντων.

Παρότι στηρίζουν μεγάλο μέρος των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές επιμένουν ότι οι ετικέτες πρέπει να παραμείνουν σαφείς και ευανάγνωστες για τους καταναλωτές. Ζητούν, μάλιστα, την επαναφορά της υποχρέωσης αναγραφής τηλεφωνικού αριθμού προμηθευτή, καθώς και την εισαγωγή προειδοποιήσεων κινδύνου σε κάθε δημόσια διαφήμιση επικίνδυνων ουσιών.

Στον τομέα των καλλυντικών, προτείνουν ταχύτερη απόσυρση προϊόντων που περιέχουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες, απορρίπτοντας εξαιρέσεις που βασίζονται στον τρόπο έκθεσης. Παράλληλα, ζητούν αυστηρότερη ενημέρωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα για προϊόντα που πωλούνται διαδικτυακά, καθώς και ενίσχυση της εποπτείας για τα νανοϋλικά.

Όσον αφορά τα λιπάσματα, στόχος είναι η απλούστευση των κανόνων ώστε να διευκολυνθούν οι παραγωγοί και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της γεωργίας στην ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν επίσης μια πιο «ψηφιακή» προσέγγιση στην παροχή πληροφοριών, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον.

Όπως δήλωσε ο εισηγητής της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημήτρης Τσιόδρας:

«Η Ευρώπη μπορεί να επιτύχει απλούστερη, εξυπνότερη και αποτελεσματικότερη νομοθεσία, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Η υγεία των ανθρώπων είναι αδιαπραγμάτευτη. Η θέση μας διασφαλίζει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση, νομική σαφήνεια και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, προστατεύοντας πλήρως τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα ενισχύει την καινοτομία, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.»

Από την πλευρά του, ο εισηγητής της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς Piotr Müller τόνισε:

«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Το βασικότερο επίτευγμα είναι ότι εισάγουμε ουσιαστικές απλουστεύσεις για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την καινοτομία, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφαλείας. Ελπίζω ότι οι πιο φιλόδοξες προτάσεις μας θα ενσωματωθούν στην επόμενη επανεξέταση.»

Αυστηρότερη προστασία εργαζομένων από επικίνδυνες ουσίες

Σε ξεχωριστή διαδικασία, η Επιτροπή Απασχόλησης ενέκρινε τη θέση της για την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές ουσίες στην εργασία.

Η πρόταση περιλαμβάνει νέα όρια έκθεσης για ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς, όπως η παραγωγή μπαταριών, η χαλυβουργία και η χημική βιομηχανία, καθώς και την ένταξη πρόσθετων κινδύνων, όπως οι αναθυμιάσεις συγκόλλησης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ισοπρένιο, για το οποίο προτείνεται μακροχρόνιο όριο έκθεσης, λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που μπορεί να έχει στην υγεία.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης ενίσχυση των υποχρεώσεων των εργοδοτών, με παροχή κατάλληλου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των εργαζομένων, καθώς και δικαίωμα για διαλείμματα σε ασφαλείς χώρους.

Ξεχωριστή μέριμνα προβλέπεται για πυροσβέστες και προσωπικό έκτακτης ανάγκης, με ειδικά μέτρα προστασίας και ιατρική παρακολούθηση, ενώ δίνεται έμφαση και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εφαρμογή των νέων κανόνων.

Η εισηγήτρια Liesbet Sommen δήλωσε:

«Στην ΕΕ, κάθε χρόνο περίπου 120.000 εργαζόμενοι διαγιγνώσκονται με καρκίνο λόγω έκθεσης σε καρκινογόνες ουσίες στον χώρο εργασίας. Δεν μπορούμε να το αποδεχθούμε αυτό· κανείς δεν πρέπει να αρρωσταίνει απλώς επειδή πηγαίνει στη δουλειά του. Τα νέα όρια έκθεσης που προτείνουμε θα διασφαλίσουν καλύτερη προστασία για χιλιάδες εργαζόμενους σε ολόκληρη την ΕΕ.»

Επόμενα βήματα

Και στις δύο περιπτώσεις, οι θέσεις των επιτροπών αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τα κράτη μέλη για την τελική μορφή της νομοθεσίας.