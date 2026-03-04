Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω ανάρτησης στα social media, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί καθώς σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή ο άλλοτε προπονητής της Εθνικής Ελλάδος αλλά και του Παναθηναϊκού, Βασίλης Δανιήλ, με την «πράσινη» ΚΑΕ να στέλνει τα συλλυπητήριά της.

Συγκεκριμένα μέσω ανακοίνωσης στο x ο μπασκετικός Παναθηναϊκός, αποχαιρέτησε τον πρώην τεχνικό της ποδοσφαιρικής ομάδας του «τριφυλλιού»

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του Βασίλη Δανιήλ. Ο άλλοτε προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού αλλά και της Εθνικής μας Ομάδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».