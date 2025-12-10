Η αιτία που οδήγησε τον Γκουστάβο Πογέτ να αποτελέσει παρελθόν από την Γεονμπούκ, την οποία οδήγησε στην κατάκτηση του νταμπλ, μετά από δική του απόφαση.

Μπορεί ο Γκουστάβο Πογέτ να διέπρεψε στην Νότια Κορέα με την Γεονμπούκ οδηγώντας την τόσο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος όσο και του Κυπέλλου πετυχαίνοντας ένα σπουδαίο και ιστορικό νταμπλ, αλλά παραιτήθηκε από την ομάδα.

Όπως διευκρίνισε η ίδια η ομάδα στην ανακοίνωσή της εκείνος ήταν ιδιαίτερα απογοητευμένος και επιβαρυμένος από την παραίτηση του επί χρόνια βοηθού του Μαουρίσιο Ταρίκο, τον οποίο είχε φέρει τόσο στην ΑΕΚ όσο και στην Εθνική Ελλάδος, με τον οποίο συνεργάζονται εδώ και 16 ολόκληρα χρόνια. Εκείνος έπαιζε σημαντικό ρόλο στο management της ομάδας, στην δουλειά που γίνεται στην τακτική, αλλά και την προπόνηση.

Η απόφαση αυτή του Ουρουγουανού τεχνικού ελήφθη μετά από αξιολόγηση των ανησυχιών που υπήρχαν σχετικά με τα θέματα της ηγεσίας μέσα στην ομάδα, που προκλήθηκαν από διάφορα προβλήματα του οργανισμού.

Η ομάδα προσπάθησε να του αλλάξει γνώμη παρουσιάζοντάς του ένα πλάνο για τη νέα σεζόν και λέγοντάς του πως θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει την τιμή του βοηθού του, Μαουρίσιο Ταρίκο, αλλά τελικά αποφάσισε να σεβαστεί την παραίτηση που υπέβαλε.

Να σημειωθεί πως ο βοηθός του οδηγήθηκε σε παραίτηση μετά από τιμωρία που του επιβλήθηκε για μία φερόμενη ρατσιστική χειρονομία κατά τη διάρκεια ενός αγώνα πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της Γεονμπούκ

«Γκους Πόγιετ, ο προπονητής που έγραψε ιστορία βοηθώντας τη Jeonbuk Hyundai Motors FC (προπονητής Λι Ντο-хьον, εφεξής Jeonbuk Hyundai) να πετύχει την “La Décima”, παραιτείται.

Η Jeonbuk Hyundai ανακοίνωσε στις 8 του μηνός ότι ο προπονητής Γκους Πόγιετ, ο οποίος έγραψε ιστορία κατακτώντας το νταμπλ της K League 1 και του Korea Cup τη σεζόν 2025, θα αποχωρήσει από τη θέση του μετά από μία σύντομη αλλά έντονη σεζόν.

Ο προπονητής Γκους Πόγιετ ένιωθε ψυχολογική πίεση και βάρος μετά την παραίτηση του προπονητή Θάνος, ο οποίος ήταν στο πλευρό του για 16 χρόνια και είχε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της τακτικής και της προπόνησης.

Ο σύλλογος ανέφερε ότι ο προπονητής, ο οποίος λειτουργούσε με ένα διατμηματικό σύστημα και είχε χτίσει το δικό του σύστημα ηγεσίας, πήρε την απόφαση έπειτα από μεγάλη σκέψη λόγω ανησυχιών για πιθανή μείωση της σταθερότητας της ηγεσίας εξαιτίας των ρωγμών στην οργάνωση.

Ο σύλλογος προσπάθησε να μεταπείσει τον Γκους Πόγιετ, ο οποίος είχε εκφράσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί, υποσχόμενος σχέδια για την επόμενη σεζόν και προσπάθειες αποκατάστασης της τιμής του προπονητή Θάνος, αλλά τελικά αποφάσισε να σεβαστεί και να αποδεχθεί την επιθυμία του προπονητή.

Η Jeonbuk Hyundai Motors, η οποία πέρυσι είχε φτάσει μέχρι τα πλέι-οφ ανόδου/υποβιβασμού, διόρισε τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής Ελλάδας, Γκους Πόγιετ, ως νέο προπονητή για να βοηθήσει την ομάδα να επανέλθει και να ανοίξει μια νέα εποχή.

Ο Γκους Πόγιετ, που ανέλαβε επίσημα καθήκοντα τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, αναδιοργάνωσε την ομάδα βασιζόμενος σε αυστηρή διαχείριση διατροφής και δυνατή φυσική προετοιμασία ήδη από την χειμερινή προετοιμασία του Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια, η ομάδα ανακοίνωσε την αναγέννησή της πετυχαίνοντας αήττητο σερί 22 αγώνων στην K League 1, ενώ οι παίκτες ανέκτησαν το DNA του πρωταθλητή, κατακτώντας τελικά το τρόπαιο της K League 1 για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια.

Ο Γκους Πόγιετ απέδειξε την ηγετική του ικανότητα κατακτώντας την K League 1 και το Korea Cup μέσα σε μόλις ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του, ξεπερνώντας τους αρχικούς στόχους.

Εκτός από την ηγεσία του, αγαπήθηκε από τους φιλάθλους για την αποφασιστικότητα και το πάθος του για τη νίκη στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γκους Πόγιετ, που ολοκλήρωσε τις συζητήσεις με τον σύλλογο, αναμένεται να αναχωρήσει για την Αγγλία μετά τη λήξη της σεζόν, μετά τον τελικό του Korea Cup.

Με βαριά καρδιά, ο προπονητής Γκους Πόγιετ έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους λέγοντας: «Με βαθιά λύπη πρέπει να αφήσω την ομάδα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στους φιλάθλους και ζητώ συγγνώμη και εκφράζω τη λύπη μου που φεύγω χωρίς να μπορέσω να πω ένα σωστό αντίο». Συνεχίζοντας δήλωσε: «Ο χρόνος που πέρασα με τους φιλάθλους ήταν μια αξέχαστη και ιστορική στιγμή στην προπονητική μου καριέρα. Το πάθος και η αγάπη που έδειξαν οι φίλαθλοί μας για την ομάδα θα μείνουν βαθιά χαραγμένα στις αναμνήσεις και στην καρδιά μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Θα συνεχίσω να υποστηρίζω την ομάδα μου, τη Jeonbuk Hyundai, από μακριά, ονειρευόμενος την ημέρα που θα επιστρέψω στην Κορέα με χαμόγελο.»

Στο μεταξύ, ο σύλλογος σκοπεύει να διορίσει γρήγορα έναν νέο προπονητή που να ταιριάζει στη φιλοσοφία και στο σύστημα λειτουργίας της ομάδας, ώστε να εξασφαλίσει μια ομαλή σεζόν 2026