Δυναμική εμφάνιση της Σητείας στους χάρτες των Διεθνών Αγώνων SUP

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη τις δύο πρώτες ημέρες του Μάη στη Σητεία, το Παγκόσμιο Κύπελλο SUP 2025 της ICF.

Με μεγάλη επιτυχία και παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες πραγματοποιήθηκε το διήμερο 1-2 Μαΐου το παγκόσμιο κύπελλο - ICF SUP WORLD CUP 2025 - καθώς και το πανελλήνιο κύπελλο στην πόλη της Σητείας.

Mια διοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, SUP & SURF, σε συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο Σητείας, την Περιφέρεια Κρήτης, τοn Δήμο Σητείας, ΜΑΔΕΣ, Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας και Γεωπάρκο Σητείας.

Στην θαλάσσια περιοχή της Σητείας αγωνίστηκαν 235 αθλητές παγκοσμίου επιπέδου από 23 χώρες, στα αγωνίσματα του Τεχνικού Αγώνα 1000m. και του Sprint 150m. Το αγωνιστικό επίπεδο απογειώθηκε με τη συμμετοχή μεγάλων ονομάτων της διεθνούς αλλά και της ελληνικής σκηνής του SUP.

Αναλυτικότερα, την πρώτη ημέρα και παρά τη βροχή και τον δυνατό άνεμο, οι αθλητές αγωνίστηκαν σε μία απαιτητική πίστα των 1000m. με επτά στροφές στον Τεχνικό Αγώνα της Σητείας.

Στην κατηγορία των Ανδρών, ο Σούρι Αράκι κατέκτησε την πρώτη θέση στο βάθρο, ακολούθησαν οι Ντονάτο Φρινς και Έτο Τενόριο, στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Αναστάσιος Τσούρης και την τοπ πεντάδα έκλεισε ο Φίλιπο Μερκουριάλι.

Στις γυναίκες την πρώτη θέση κατέκτησε η Μαριακάρμεν Ριβέρα, ακολούθησαν οι Σίλιγνκ Κότσιτς και Σούσακ Μολινέρο, στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Κυριακή Λογοθέτη και στην πέμπτη η Ναταλία Νοβιτσκάια.

Ο αγώνας του Sprint πραγματοποιήθηκε την δεύτερη μέρα στο λιμάνι της Σητείας και απέδειξε ότι ο ανταγωνισμός αυξάνεται συνεχώς. Η μαρίνα της Σητείας μετατράπηκε σε στίβο εκρηκτικής ταχύτητας, φιλοξενώντας έναν αγώνα Sprint 150 μέτρων.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με heats γεμάτα ανταγωνισμό, ενώ ο κάθε αθλητής αγωνίστηκε σε ξεχωριστό διάδρομο. Ο Αντρέι Κράιτορ, ως ο συνήθης «ύποπτος», κυριάρχησε στους άνδρες, με τους Ματέι Μπάρντου, Φαίδων Δούκα, Ντονάτο Φρινς και Νίκος Μαλεκάκη να διαμορφώνουν την τοπ πεντάδα.

Στις γυναίκες η Κάτνις Πάρις πήρε την πρωτιά, με τις Μαριακάρμεν Ριβέρα, Χάνα Καμίνσκα, Ναταλία Νοβιτσκάια, και την Κυριακή Λογοθέτη αντίστοιχα, να βρίσκονται στις πέντε πρώτες θέσεις.

Η διοργάνωση ανέδειξε τη Σητεία ως ιδανικό τόπο για το άθλημα του SUP, προσφέροντας πέρα από μοναδικά τοπία και έναν θαλάσσιο στίβο με πολλαπλές αγωνιστικές συνθήκες που απόλαυσαν όλοι. Παράλληλα, το πλήθος συμμετοχών στις κατηγορίες των juniors σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο επιδόσεων τους ήρθε να επιβεβαιώσει ότι το άθλημα μας εξελίσσεται και πως το μέλλον ανήκει στους νέους. Η καρδιά του SUP βρίσκεται στο νησί της Κρήτης, η οποία έχει όλες τις προδιαγραφές για να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις αναδεικνύοντας το άθλημα του SUP και την Ελλάδα.