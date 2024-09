Το Agios Nikolaos on SUP - ICF SUP World Cup 2024 υπόσχεται έντονες συγκινήσεις

Το Agios Nikolaos on SUP - ICF SUP World Cup 2024 επιστρέφει αυτόν τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας μια από τις πιο αναμενόμενες διοργανώσεις stand-up paddling (SUP).

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Κάνοε (ICF), η Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, Όρθιας Σανιδοκωπηλασίας, Κυματολίσθησης με Σανίδα με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Νικολάου και το Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου, διοργανώνουν για ακόμη μια χρονιά το Παγκόσμιο Κύπελλο SUP-ICF World Ranking στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2024 στον Άγιο Νικόλαο.

Ο αγώνας Agios Nikolaos on Sup αποτελεί μια διεθνή διοργάνωση που διεξάγεται αρκετά χρόνια με επιτυχία και έχει προβολή και συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αποτελεί έναν από τους αγώνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας που καθορίζει την παγκόσμια κατάταξη των αθλητών του SUP για το 2024.

Από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024, ο Άγιος Νικόλαος της Κρήτης θα φιλοξενήσει τη μοναδική διοργάνωση ICF SUP World Cup στην Ευρώπη για το 2024, προσελκύοντας κορυφαίους αθλητές του SUP, ανερχόμενα ταλέντα και λάτρεις του SUP από όλο τον κόσμο.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στη θαλάσσια περιοχή από την Πλάκα Ελούντας έως τις παραλίες του Καλού Χωριού. Αυτή η υψηλού κύρους διοργάνωση αναμένεται να προσελκύσει εκατοντάδες αγωνιζόμενους που επιθυμούν να κερδίσουν βαθμούς κατάταξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024 και να διεκδικήσουν ένα μερίδιο από το χρηματικό έπαθλο των 9.000 ευρώ.

Oι top 5+1 λόγοι για να πάρεις μέρος

Competitions for All Levels: Περιλαμβάνει αγώνες για junior, masters και elite αθλητές και είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε επιθυμεί να αγωνιστεί.

€9,000 in Prize Money: Για τη διοργάνωση έχουν καθοριστεί χρηματικά έπαθλα ύψους 9.000 ευρώ, τα οποία θα διανεμηθούν στους 3 πρώτους & πρώτες των διαδρομών μεγάλων αποστάσεων, σπριντ και τεχνικών διαδρομών.

Crucial World Championship Ranking Points: Αυτή η διοργάνωση προσφέρει πολύτιμους βαθμούς κατάταξης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2024 (https://www.canoeicf.com/2024-icf-sup-world-ranking-series)

Experience the Beauty of Crete: Έχεις επισκεφθεί το όμορφο νησί της Κρήτης και την περιοχή του Αγίου Νικολάου; Τέλειες καιρικές συνθήκες, ιδανικές για να SUP-άρουμε! Με πανέμορφες, ποικιλόμορφες παραλίες, με γαλαζοπράσινα νερά.

Join the Global SUP Community: Αγωνίσου μαζί με αθλητές από όλο τον κόσμο και δημιούργησε φιλίες στη διεθνή κοινότητα SUP.



+1 It’s One More Opportunity to SUP!: Με απλά λόγια, αυτή η διοργάνωση είναι ένας ακόμη απίστευτος λόγος για να ανέβεις στη σανίδα σου, να δοκιμάσεις τα όριά σου και να απολαύσεις το άθλημα που αγαπάς σε ένα εντυπωσιακό τοπίο. Το AGIOS NIKOLAOS on SUP - ICF SUP WORLD CUP 2024 υπόσχεται να είναι μια αξέχαστη εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες.



Ενδεικτικό πρόγραμμα