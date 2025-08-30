Καλλιτεχνική κολύμβηση: Στην 8η θέση το μεικτό ντουέτο της Ελλάδας στο Παγκόσμιο κορασίδων - παίδων
Στον τελικό του ελεύθερου μικτού ντουέτου, η Μαγδαληνή Γκιγκιλίνη και ο Στέλιος Κουκουσέλης-Φούσκης (5ος στον τελικό του σόλο) πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησαν την 8η θέση με 318.4382 βαθμούς.
Η μάχη για το χρυσό ήταν συναρπαστική, με το γαλλικό δίδυμο των Κάρλα Πουστά και Μασό Βανιά Ντεντιέ να τερματίζει πρώτο με 371.7360 βαθμούς, αφήνοντας στη 2η θέση την Κίνα (Ξιού Πινγκ Τσεν, Κέι Ξου) με 370.4717. Το χάλκινο πήγε στην Ιαπωνία (Χέιζο Αϊτάκα, Γούικο Ατσούμι) με 355.6591.
Στο ομαδικό ελεύθερο πρόγραμμα, η Ελλάδα παρουσίασε το εντυπωσιακό “Whispers of the Dragons” και κατέλαβε την 11η θέση με 327.3414 βαθμούς — 131.1872 στο ελεύθερο και 196.1542 στις φιγούρες.
Η ελληνική αποστολή συνεχίζει τη δυναμική της πορεία, αφήνοντας υποσχέσεις για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα τις επόμενες ημέρες.
