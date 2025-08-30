Χάλκινο μετάλλιο οι Κυφίδης και Πετριανός στο παγκόσμιο ILCA U21

Ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι νεαροί Ελληνες ιστιοπλόοι σε κορυφαία διοργάνωση, καθώς στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA, που διεξήχθη στην Ιρλανδία, κατέκτησαν δύο χάλκινα μετάλλια.

Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, δεδομένου ότι στα ILCA 7, συμμετείχαν οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου και το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό. Ο Αθανάσιος Κυφίδης και ο Αδαμάντιος Πετριανός ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και στο τέλος πήραν αυτό που άξιζαν.

Στις 12 ιστιοδρομίες του προγράμματος ο Αθανάσιος Κυφίδης τερμάτισε 1, 3, 33, 6, 1, 10, 2, 14, 6, 6, 71 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), 7 και με 89 βαθμούς ποινής κατέλαβε την 3η θέση της γενικής κατάταξης των 139 σκαφών από 35 χώρες.

Ο Αδαμάντιος Πετριανός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία U19. Οι θέσεις του ήταν 4, 22, 14, 6, 4, 18,13, 10, 71 ( την αφαίρεσε), 17, 32, 53 και συγκέντρωσε 193 βαθμούς. Στη γενική βαθμολογία όλων των σκαφών ήταν 18ος.

Στα ILCA 6, επίσης μετά από 12 κούρσες, η Ερμιόνη Γκίκα κατετάγη 9η με 179 βαθμούς και η Ευαγγελία Καραγεώργου 39η με 385 βαθμούς.