Ο Στάθας κατέκτησε την 4η θέση στα ILCA 7, ενώ η Γκίκα την 6η θέση στα ILCA 6, στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ21. Παράλληλα, 5η θέση για την Ελλάδα ευρωπαϊκό Ομαδικού στα όπτιμιστ.

Ο Μάριος Σταθάς κατέλαβε την 4η θέση στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ21 στα ILCA 7 και η Ερμιόνη Γκίκα ήταν 6η στα ILCA 6. Στην 9η θέση τερμάτισε ο Αδαμάντιος Πετριανός, ενώ στην 47η θέση έμεινε η Μιράντα Παπαδάκη. Ταυτόχρονα, την 5η θέση κατέκτησε η Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομαδικού της κατηγορίας Όπτιμιστ.

Στις λεπτομέρειες έχασε ο Μάριος Σταθάς το χάλκινο μετάλλιο στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κ21 της ολυμπιακής κλάσης ILCA 7 που ολοκληρώθηκε στο Μπόντρουμ της Τουρκίας. Έγιναν 9 ιστιοδρομίες και ο Έλληνας ιστιοπλόος συγκέντρωσε 71 βαθμούς ποινής, όσους και ο Σλοβένος Λούκα Ζαμπούκοβετς, ο οποίος, όμως, είχε καλύτερα πλασαρίσματα.

Έτσι, ο Σταθάς τερμάτισε 4ος σε σύνολο 118 σκαφών πραγματοποιώντας μία έξοχη εμφάνιση. Οι θέσεις του στις εννέα κούρσες ήταν 4η, 30η (την αφαίρεσε ως τη χειρότερη), 4η, 3η, 27η, 9η, 6η, 4η και 14η αντίστοιχα. Πολύ καλά πήγε και ο Αδαμάντιος Πετριανός, ο οποίος τερμάτισε στην 9η θέση με 84 βαθμούς. Τερμάτισε 26η (την αφαίρεσε), 20η, 18η, 2η, 13η, 4η, 7η, 17η και 3η θέση αντίστοιχα.

Στον χρυσό στολίσκο έλαβαν μέρος τέσσερις ακόμη Έλληνες ιστιοπλόοι. Ο Νικόλαος Κομιανός κατετάγη 18ος με 137 βαθμούς και ήταν 6ος στην κατηγορία κ19, ο Αλέξανδρος Κυφίδης τερμάτισε 24ος με 164 βαθμούς, ο Κωνσταντίνος Πορτοσάλτε 37ος με 210β. και 12ος στα κ19 και ο Γιώργος Κυπραίος 59ος με 344 βαθμούς και 19ος στα κ19.

Στα ILCA 6 έγιναν 10 ιστιοδρομίες και η Ερμιόνη Γκίκα κατέλαβε την 6η θέση με 109 βαθμούς σε σύνολο 65 σκαφών. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2025 και 2026 στα Youth θα ήταν πιο ψηλά αν είχε ξεκινήσει καλύτερα, αλλά και πάλι έδειξε την κλάση της. Οι θέσεις της ήταν 33η (την αφαίρεσε), 9η, 20η, 23η, 17η, 3η, 14η, 8η, 1η και 14η.

Θαυμάσια εμφάνιση έκανε η ελληνική ομάδα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ομαδικού της κατηγορίας Οπτιμιστ που ολοκληρώθηκε στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας.

Έγινε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα με συναρπαστικές ιστιοδρομίες καθημερινά και οι 64 αθλητές και αθλήτριες από 16 χώρες που συμμετείχαν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αναδεικνύοντας την επικοινωνία, τη συνεργασία και τη συλλογική στρατηγική μέσα από αυτούς τους αγώνες, άλλωστε, η νέα γενιά των ιστιοπλόων μαθαίνει τι

σημαίνει ομαδικό πνεύμα και σεβασμός στον συναθλητή και αντίπαλο, γι’ αυτό και η κλάση Οπτιμιστ δίνει τεράστια σημασία σε αυτά τα πρωταθλήματα.

Η χώρα μας έκανε έναν σπουδαίο αγώνα και κατέλαβε την 5η θέση. Στις λεπτομέρειες έχασε την συμμετοχή της στους τελικούς αγώνες των πρώτων τεσσάρων ομάδων.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Ισπανία που κέρδισε στον τελικό την Τουρκία με 2-0, τρίτη ήταν η Ιταλία και τέταρτη η Πολωνία.

Την ομάδα μας αποτελούσαν τα αδέλφια Νίκος και Ελένη Ιοκάστη Παππά και οι Αλκυόνη Φεγγάρη, Στάθης Τζεφριός, με υπεύθυνο προπονητή τον Λεωνίδα Κλαρκ Λενς.