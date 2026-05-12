Δυνατό ξεκίνημα του Μαραμενίδη στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Formula Kite

Πολύ καλά ξεκίνησε ο Κάμερον Αλέξανδρος Μαραμενίδης στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της ολυμπιακής κλάσης Formula Kite που διεξάγεται στην Πορτογαλία με τη συμμετοχή 54 σκαφών από 26 χώρες.

Στις πρώτες τέσσερις ιστιοδρομίες ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε 3, 4, 5 και 9 αντίστοιχα που την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του μέχρι τώρα και με 12 βαθμούς ποινής βρίσκεται στην 8η θέση της γενικής βαθμολογίας.

Πρόκειται για μία πολύ απαιτητική διοργάνωση στην οποία τρέχουν οι κορυφαίοι αθλητές της κλάσης που θα τους δούμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Ο Μαραμενίδης έχει προετοιμαστεί σκληρά γι’ αυτόν τον αγώνα, βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, όπως έδειξε και με την 5η θέση στον φημισμένο αγώνα του Ιέρ (44 σκάφη), και είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει για το καλύτερο δυνατό.

Στις γυναίκες η Αργυρώ Κρότση είναι 29η σε σύνολο 31 σκαφών.

Το πρωτάθλημα ολοκληρώνεται το Σάββατο.