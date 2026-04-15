Πλώρη για μετάλλια στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ILCA 4 Youth που διεξάγεται στην Ισπανία έχουν βάλει οι Έλληνες ιστιοπλόοι.

Μετά και την 4η ιστιοδρομία οι αθλητές και οι αθλήτριές μας φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της γενικής βαθμολογίας και έχουν ήδη θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για να ανέβουν στο βάθρο.

Στα κορίτσια προηγείται η Ελένη Τριάντου με 4 βαθμούς και στη γενική βαθμολογία των 169 σκαφών και στα U16. Οι θέσεις της είναι 1, 9 (την έχει αφαιρέσει ως τη χειρότερη), 2 και 1 αντίστοιχα.

Η Ελένη Αλχανάτη ακολουθεί στην 2η θέση της γενικής βαθμολογίας με 5 βαθμούς. Έχει τερματίσει 1, 2, 2 και 28 που την έχει αφαιρέσει.

Πολύ καλά πάει και η Ελένη Κοτινοπούλου, η οποία είναι 9η με 14 βαθμούς. Οι θέσεις της είναι 13 (την αφαίρεσε), 7, 5, 2 αντίστοιχα.

Στα αγόρια ο Στέφανος Σαμαράς με 6 βαθμούς είναι 3ος στη γενική βαθμολογία των 258 σκαφών και 2ος στα U18. Έχει τερματίσει 2,2,2 και 3 αντίστοιχα που την έχει αφαιρέσει.

Ο Μιχαήλ Ακάλεστος με 18 βαθμούς είναι 14ος στη γενική και 11ος στα U18. Οι θέσεις του είναι 4, 10, 4 και 11 που την αφαίρεσε.

Ο Γιώργος Μπουγιούρης με 20 βαθμούς βρίσκεται στην 15η θέση της γενικής και στην 12η στα U18. Έχει τερματίσει 5, 14, 34 (την αφαίρεσε) και 1 αντίστοιχα.