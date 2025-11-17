Εντυπωσιακό το θέαμα στην «34η Athens International Sailing Week 2025»

Σε εξέλιξη βρίσκεται στον Σαρωνικό κόλπο η «34η «Athens International Sailing Week 2025» που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε συνεργασία με τους ναυτικούς ομίλους Βάρκιζας, Βούλας, Βουλιαγμένης και Καλαμακίου.

Από την Κυριακή (16/11) στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του» «Athens International Sailing Center» έχουν ξεκινήσει οι ιστιοδρομίες της δεύτερης φάσης σε τρεις ολυμπιακές κλάσεις που ταυτόχρονα είναι και πανελλήνια πρωταθλήματα.

Οι κούρσες μεταδίδονται ζωντανά από το κανάλι της ΕΙΟ στο You Tube και έτσι ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τη μαγεία της ιστιοπλοΐας.

Οι Έλληνες και ξένοι ιστιοπλόοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και το θέαμα είναι εντυπωσιακό.

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι

49er (5 σκάφη, 5 ιστιοδρομίες)

Γεώργιος Παπαδόπουλος - Πέτρος Κωνσταντινίδης 4

Ευάγγελος Δολιανίτης – Νικόλαος Γιωτόπουλος 7

Παναγιώτης Σωτηρίου - Παναγιώτης Μυλωνάς 11

ILCA 6 γυναικών (20 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)

Ερμιόνη Γκίκα 4

Βαρβάρα Πόρτολου 7

Μαρία Παναγιώτα Παπαδάκη 8

IlCA 7 ανδρών (35 σκάφη, 4 ιστιοδρομίες)

Σπύρος Προβελέγγιος 6

Νικ Χαλιντέι Χονγκ Κονγκ 7

Αναστάσιος Παναγιωτίδης 9

Ο αγώνας ολοκληρώνεται την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η τρίτη και τελευταία φάση μέχρι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου.

