Θαυμάσια εμφάνιση από τους Α. Κυφίδη και Α. Πετριανό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποιούν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA που διεξάγεται στην Ιρλανδία.

Πρόκειται για έναν πολύ δύσκολο και απαιτητικό αγώνα, δεδομένου ότι αγωνίζονται οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες στις κατηγορίες τους. Στα ILCA 7 έχουν γίνει έξι ιστιοδρομίες και ο Αθανάσιος Κυφίδης ανέβηκε στην 4η θέση της γενικής βαθμολογίας των 139 σκαφών από 35 χώρες με 21 βαθμούς ποινής.

Οι θέσεις του είναι 1, 3, 33 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), και 6, 1 και 10 αντίστοιχα. Αν μη τι άλλο, ο ιστιοπλόος μας δείχνει σταθερότητα και είναι ικανός να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Ο Αδαμάντιος Πετριανός είναι 12ος με 46 βαθμούς και 2ος στην κατηγορία U19. Τερμάτισε 4,22 (την αφαίρεσε), 14, 6 ,4 και 18 αντίστοιχα. Στα ILCA 6, επίσης μετά από έξι κούρσες, η Ερμιόνη Γκίκα είναι 17η με 89 βαθμούς μεταξύ 73 σκαφών από 27 χώρες. Οι τερματισμοί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας είναι 44 (την αφαίρεσε), 3, 7, 38, 34 και 7 αντίστοιχα. Η Ευαγγελία Καραγεώργου είναι 35η με 149 βαθμούς. Οι θέσεις της είναι 20, 57 (την αφαίρεσε), 31, 47, 31 και 20 αντίστοιχα.



